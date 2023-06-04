الإمارات.. وصول عاشر طائرة إجلاء من السودان على متنها 180 راكبًا

تستمر دولة الإمارات في عمليات إجلاء الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودان، التي تشهد اشتباكات عنيفة أودت بحياة المئات منذ منتصق أبريل الماضي، إذ وضعتهم الدولة على رأس أولوياتها.

وفي آخر التطورات، وصلت إلى دولة الإمارات، أمس السبت، من السودان طائرة إجلاء جديدة تقلّ 180 شخصاً من رعايا عدد من الدول، ليصل عدد الطائرات القادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي إلى 10 طائرات.

وتواصل الإمارات توفير خدمات الاستضافة للرعايا خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها، فقد استضافت رعايا نحو 26 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم عبر هذه الطائرات التي حملت منذ 29 أبريل الماضي 997 شخصاً.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، نجاح عمليات الإجلاء المستمرة التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.

وشددت على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

يذكر أنّ دولة الإمارات في إطار دعمها الاستجابة الإنسانية للمتأثرين من النزاع في السودان والنازحين وأيضاً اللاجئين السودانيين في تشاد أرسلت 10 طائرات وباخرة إلى بورتسودان تحمل نحو 1353 طناً من الإمدادات الغذائية والمستلزمات الطبية.

كما أرسلت 12 طائرة إلى تشاد المجاورة تحمل 277 طناً من الإمدادات.

دعم الأمن والاستقرار في السودان

وفي وقت سابق، أكدت دولة الإمارات، دعمها الكامل للأمم المتحدة وللأمين العام في التزامهما بالسلام والاستقرار في السودان في هذه المرحلة الحرجة، معربة عن قلقها العميق إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار، والتي أدت إلى إلحاق أضرار خطيرة بالمدنيين.

وأوضحت في بيان حول التصويت على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان: «يأتي تصويتنا لصالح القرار المعني بالسودان من منطلق إيماننا الراسخ بمسؤولية مجلس الأمن في توجيه رسالة واضحة حول ما يمكن أن يترتب على عدم التوصل لترتيبات من أجل وقف إطلاق النار الدائم».

وقالت في البيان الذي أدلت به معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تدعم الإمارات تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، سعياً للحفاظ على وجود أممي مكتمل في السودان».

واعتمد مجلس الأمن تمديداً فنياً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لمدة ستة أشهر.

وأصدر المجلس الذي تتولى الإمارات رئاسته الدورية لشهر يونيو، بياناً صحفياً حول الوضع في السودان، مشدداً على دعم الأمن والاستقرار في السودان، وضرورة تنسيق جهود الوساطة الدولية بشكل وثيق لضمان فعاليتها.

وأعرب أعضاء المجلس في البيان عن القلق العميق من استمرار الاشتباكات العسكرية، وإدانتهم الشديدة لجميع الهجمات على السكان المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق، إعادة تأكيد التزامهم القوي على سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وشددوا على ضرورة وقف الأطراف للأعمال العدائية فوراً، وإنشاء ترتيب دائم لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان.

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