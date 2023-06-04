تطوير قدرات علاقات المستثمرين بشركات البترول وتوفير البيانات لبحوث الاستثمار

5 اجتماعات مع الشركات

علمت «الوفد» أن البورصة المصرية قامت بتنظيم 5 اجتماعات بين قيادات 5 شركات مقيدة من قطاع البترول وبين ما يزيد على 40 من المحللين الماليين ومسئولى قطاعات بحوث الاستثمار فى 17 بنك استثمار وشركة وساطة من أعضاء البورصة المصرية.

ويأتى ذلك فى إطار التنسيق بين البورصة المصرية وشركات قطاع البترول فى ضوء الاجتماع الذى تم بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، ورؤساء شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة المصرية فى أواخر مارس الماضى، حيث تم الاتفاق على أن تقوم البورصة المصرية بتعزيز آليات تطوير القدرات المهنية لمسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيدة من قطاع البترول، وأيضاً أن تقدم البورصة المصرية الدعم اللازم لبناء قنوات اتصال بين تلك الشركات ومسئولى بحوث الاستثمار فى بنوك الاستثمار وشركات الوساطة.

تهدف هذه الاجتماعات إلى بناء قنوات اتصال دائمة بين شركات قطاع البترول المقيدة من جهة وجهات إعداد بحوث الاستثمار فى بنوك الاستثمار وشركات الوساطة من جهة أخرى بحيث تتعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث فى بنوك الاستثمار وشركات الوساطة وتمدهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات لتمكين مسئولى بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، بحيث ينعكس الأداء الإيجابى لتلك الشركات وجودة مؤشراتها المالية بشكل أكبر على حركة التداولات لأسهمها، مما يؤدى مع الوقت إلى اقتراب أسعار تداول أسهم هذه الشركات من قيمها العادلة الحقيقية.

يذكر أن أغلب أسهم شركات قطاع البترول يتم تداولها بأسعار تقل كثيرا عن قيمها العادلة الحقيقة بسبب صعوبة حصول المستثمرين على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار وبالتالى لا تظهر المزايا التنافسية التى تتمتع بها شركات قطاع البترول المقيدة بالبورصة.

وقد حضر تلك الاجتماعات مسئولى شركات سيدى كرير، غاز مصر، مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، إسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وأبوقير للأسمدة، فى حين حضر مسئولو بحوث الاستثمار من 17 بنك استثمار وشركة وساطة.