غيوم وأمطار وارتفاع في درجات الحرارة بطقس الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، طقسًا حارًا يصحبه هطول أمطار متفاوتة، مع سحب كثيفة تغطي سماء المحافظة، وسط رفع الجهات التنفيذية درجات الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس.

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

ورفعت المحافظة، درجة الاستعداد بين المديريات والجهات المعنية كافة مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.



كما أصدر محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواجهة حالة التقلبات الجوية، خصوصًا على الطرق السريعة.