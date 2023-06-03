«نماذج من حياة الصحابة» ضمن لقاءات الرواق الأزهرى بكفر الشيخ

تركزت لقاءات الرواق الأزهري بمركزى شباب الحلافى وشنو بمحافظة كفر الشيخ حول "نماذج من حياة الصحابة" التى تنظمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفق برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللقاء اليوم تناول نماذج من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهدف تقديم نماذج من كريم خصالهم ورفعة منزلتهم لتشجيع النشء المشاركين على القراءة في الأثر واتباع خطواتهم واتخاذهم مثل أعلى فى الأخلاق والشجاعة، اللقاءات قدمها بشباب الحلافى، الشيخ السيد عثمان الواعظ الدينى بالأزهر الشريف والشيخ على عرابى بمركز شباب شنو، مشيرًا إلى استمرار تقديم لقاءات الرواق ضمن المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمركزى الشباب، بمشاركة 50 طليعًا من أعضاء مراكز الشباب.

وتقدم فاعليات الرواق الأزهري بمراكز شباب كفر الشيخ حتى أغسطس المقبل بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وأحمد سعد، مدير إدارة الرواق الأزهرى بكفر الشيخ، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة وفرق العمل بمراكز الشباب.

