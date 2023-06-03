مبادرة مطبخ المصرية بالبحر الأحمر تستهدف 30 سيدة في اليوم الخامس

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر، اليوم السبت، خامس فعاليات البرنامج التدريبي الذى يهـدف إلى تدريب السـيدات على كيفـية إدارة المطابـخ الكبـري وإعــداد الولائـم وإنتـاج الوجبـات الجاهـزة كنـواة لمشـروع صـغير تحت عنـوان " مطبــخ المصــرية "، وذلك بمدرسة جمال نظيم الفندقية

واستهدف "مطبخ المصرية " عدد 30 مستهدفة من مدينة الغردقة خلال اليوم وتم إنتاج عدد 120 وجبة. ويذكر أن "مطبــخ المصـــرية " مطبخ مجتمعي ذو بعد تنمـوي مسـتدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعـداد الوجبـات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط و طلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وقالت نيرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس بالبحر الأحمر، أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأشارت أبو سريع، إلى أن فرع المجلس سيقوم بتدريب عدد 270 سيدة من أهل محافظة البحر الأحمر على مدار 9 أيام تدريبية بواقع 30 متدربة يومياً خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 م

وأكدت أنه في إطار هذه المبادرة تتلقى السيدات تدريباً على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ والتعريف بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات.

كذلك التعريف بمهارات تقديم الأكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات والمعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة.

ويتضمن التدريب محاضرة نظرية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تطبيقاً على مشروع الطاهي المحترف.

المطبخ

المطبخ

المطبخ

المطبخ