السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية

حذرت وزارة الحج السعودية الراغبين فى آداء فريضة الحج فى مختلف أنحاء العالم من التجاوب مع حملات الحج الوهمية. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن هناك منصات رسمية للمتقدمين لآداء الفريضة من مختلف أنحاء العالم.

أشار بيان الوزارة إلى إعتماد منصة نسك لحجاج الداخل ومنصة نسك حج لحجاج أوروبا والأمريكتين وأستراليا، بالإضافة إلى مكاتب شئون الحج للحجاج من الدول الإسلامية.

كانت وزارة الحج قد دشنت مبادرة جسور لتيسير التواصل بين الوزارة ومختلف دول العالم.

تضمنت المبادرة التعريف بمنصة نسك الحج وشرح التيسيرات التى تقدمها المملكة للزائرين من الحجاج والمعتمرين بالإضافة إلى استعراض البعد الإثرائى فى الرحلة الإيمانية.

قام بإطلاق المبادرة الدكتور توفيق الربيعه وزير الحج السعودى بحضور ممثلين عن 22 سفارة أوروبية.