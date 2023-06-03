إزالة 6 حالات تعدِِ على أراضي أملاك الدولة بالمنيا
واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، متابعته اليومية لأعمال المرحلة الثانية للموجه ٢١ ، لإزالة التعديات تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ، تقريرا لجهود حملات ازالة التعديات بمركزى ملوى و ديرمواس جنوب المنيا ، تضمن إزالة ٣ حالات تعد على املاك الرى بقرية قلندول بملوى ،و ازالة ٣ حالات بناء علي املاك الدولة بقريتى دلجا ، وتل بني عمران بديرمواس ،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشدد محافظ المنياعلى رؤوساء المراكز والمدن ، على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين ، وازالة كافة التعديات بشكل فورى مع رصد المتغيرات المكانية ، للتصدى لاى حالات تعد فى المهد .