إزالة 6 حالات تعدِِ على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، متابعته اليومية لأعمال المرحلة الثانية للموجه ٢١ ، لإزالة التعديات تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ، تقريرا لجهود حملات ازالة التعديات بمركزى ملوى و ديرمواس جنوب المنيا ، تضمن إزالة ٣ حالات تعد على املاك الرى بقرية قلندول بملوى ،و ازالة ٣ حالات بناء علي املاك الدولة بقريتى دلجا ، وتل بني عمران بديرمواس ،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد محافظ المنياعلى رؤوساء المراكز والمدن ، على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين ، وازالة كافة التعديات بشكل فورى مع رصد المتغيرات المكانية ، للتصدى لاى حالات تعد فى المهد .