السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 6 حالات تعدِِ على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

 واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، متابعته اليومية لأعمال المرحلة الثانية للموجه ٢١ ، لإزالة التعديات تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

 واستعرض المحافظ،  تقريرا لجهود حملات ازالة التعديات بمركزى ملوى و ديرمواس جنوب المنيا ، تضمن إزالة ٣ حالات تعد على املاك الرى بقرية قلندول بملوى ،و ازالة ٣ حالات بناء علي املاك الدولة بقريتى دلجا ، وتل بني عمران بديرمواس ،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

                

 وشدد محافظ  المنياعلى رؤوساء المراكز والمدن ، على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين ، وازالة كافة التعديات بشكل فورى مع رصد المتغيرات المكانية ، للتصدى لاى حالات تعد فى المهد .

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