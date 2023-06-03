ميرنا نور الدين تشعل جوجل بحفل زفافها على مدربها الخاص

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، أمس الجمعة، بحفل زفافها، في مدينة الشيخ زايد، على عمر عطية، شاب خارج الوسط الفني.

وفاجأت ميرنا نور الدين جمهورها بعقد قرانها، على مدربها في الجيم وسط العائلة والأصدقاء.

مشاهد من حفل زفاف ميرنا نور الدين

أحيا حفل زفاف ميرنا نور الدين عدد كبير من النجوم، وأهدت طليقة الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل أغنية لها ولزوجها بمناسبة الزفاف.

حفل زفاف ميرنا نور الدين

وشاركت بسمة بوسيل، العروسين في وصلة رقص على أغنيات الفرح، في حفل زفاف ميرنا نور الدين، كما باركت للعريس بالقبلات والأحضان.

وحضر حفل زفاف ميرنا نور الدين، عدد من الفنانين، ومن أبرزهم صلاح عبد الله وأحمد زاهر وأحمد الشامي وأوس أوس وعلي ربيع وألفت عمر ولقاء سويدان وكارولين عزمي وبسمة بوسيل وحازم إيهاب والمخرج خالد جلال ومحمد علي رزق ومحمد ثروت والمنتج أحمد السبكي وفريال يوسف ودياب وغيرهم من النجوم.

زوج ميرنا نور الدين

وشن جمهورالفنانة ميرنا نور الدين، حملة على محركات البحث متائلين عن زوج النجمة، خصوصا أنه من خارج الوسط الفني، وهو عمر عطية مصري الأصل وأمريكي الجنسية، شاب خارج الوسط الفني.

عمر عطية زوج ميرنا نور الدين

ويعمل عمر عطية، مدرب جيم وشريك في إحدى الصالات الرياضية، وهو مدرب ميرنا الخاص في الجيم.

إطلالة ميرنا

وظهرت الممثلة ميرنا في حفل زفافها بإطلالة ملائكية، وفستان بسيط غير منفوش، وشعر منسدل على الكتفين، مع مكياج هادئ وبسيط.

من هي ميرنا نور الدين ؟

ميرنا نور الدين، من مواليد 23 أبريل 1990، وهي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني في 2015 بمسلسل سقوط حر

ميرنا نور الدين

واشتهرت ميرنا نور الدين، بدور شخصية نور في مسلسل حكاية بنات الجزء الرابع.

قضت ميرنا طفولتها في الولايات المتحدة ولكنها عادت إلى مصر قبل دخول مرحلة الدراسة الجامعية، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

تشارك ميرنا نور الدين في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريم عبد العزيز، أمير المصري، محمد علاء جاميكا، ميمي جمال، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين، في إطار درامي تشويقي، ويجسد كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

وكان من المقرر عرض المسلسل في 2023، ولكن تم تأجيله لرمضان 2024؛ بسبب تكلفته الإنتاجية وتصويره في أكثر من بلد.