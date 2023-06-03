السبت 03 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مشهد يأثر القلوب.. أب يحتضن أبنته ويقبل يدها في حفل تخرجها

أب يحتضن أبنته في
أب يحتضن أبنته في حفل تخرجها

في مشهد يأثر القلوب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، مقطع فيديو لأب يقوم باحتضان ابنته لعدة دقائق خلال احتفالية تخرجها من الجامعة، معبرًا عن فخره واعتزازه بإبنته.

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فيما ظهر في مقطع الفيديو قيام الأب وهو يقبل يد إبنته وهي تبادله أيضًا نفس المشاعر، وهو جالس على كرسي الاحتفال، وبيدها باقة ورد.

البنت تشبب الأب مهما كبر بالسن:

وأشاد رواد مواقع التواصل بهذا المقطع الذي يعبر عن الفخر والحب والحنان، وقال أحد المغردين: "كبار السن من الآباء عظماء، والبنت تشبب الأب مهما كبر بالسن".

وأضاف آخر: "الأبُ⁩ هو القوةُ في قوةِ ابنتِه، والثباتُ في ثباتِها، والداعم في كلِ خطوةٍ تخطوها، يضمُّها بكلِّ حبٍّ، ويدفعها بكل دفءٍ، هو ⁧‫الحبيب⁩ الذي يُفتَقَد، هو الفقدُ إذا فُقِد".

هذا وتشهد الجامعات والمعاهد الصناعية والكليات والمدارس السعودية حاليا تخريج طلابها وطالباتها مع قرب انتهاء العام الدراسي.

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