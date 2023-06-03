سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، تغيرات مناخية، صباح اليوم السبت، اصطحبها انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شهدت خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة، ما أسفر عن وفاة مهندسة إثر سقوط ألواح الكلادينج بالعاشر من رمضان ، وموظف بالمعاش إثر سقوط جزء من شرفة أحد المنازل بمركز فاقوس ، وكذلك إصابة شخصين إثر سقوط لافتة إعلانية عليهم بمدينة الزقازيق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاهزية المحافظة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، وتوفير الحلول والبدائل اللازمة، وكذلك الإستجابة الفورية لشكاوى واستغاثات المواطنين.