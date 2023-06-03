"الجديد في علاج أمراض القلب" مؤتمر علمي بجامعة قناة السويس

بجامعة قناة السويس:

تنظم كلية الطب بجامعة قناة السويس في يوليو المقبل مؤتمرا علميا عن الجديد في أمراض القلب بمشاركة خبراء وأساتذة متخصصين في أمراض القلب من داخل مصر وخارجها .

ويناقش المؤتمر الجديد في علاج ضعف عضلة القلب.وتدور محاور المؤتمر الذي يعقد على مدار يومي 6 و7 يوليو المقبل حول سبل تشخيص و علاج ارتفاع ضغط الدم، و اضطراب الكوليسترول، وعلاقة مرض السكر و أمراض القلب، المشكلة والعلاج.

بالإضافة لمناقشة متلازمة الأيض وهو تخصص طبي جديد و هام. وعلاج اهم مشاكل اضطراب كهربة القلب ومناقشة اثار الموجات علي القلب بين الاستخدام اليومي و الحالات الحرجة.

كما يشهد المؤتمر الذي يحضره مئات من المتخصصين في أمراض القلب بالجامعات والمستشفيات عرض لحالات امراض قلب نادرة.

ويستعرض الجديد في قسطرة القلب التداخلية، مع عرض حالات من ابرز الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية . بالإضافة لاستعراض تجربة مصر في استبدال الصمام الاورطي بالقسطرة.

كما يقام ضمن فاعليات المؤتمر ورشة عمل للموجات فوق الصوتية في العيوب الخلقية للقلب. وأخرى في استخدام الموجات فوق الصوتية علي الرئة.وورشة عمل لاستخدام الموجات فوق الصوتية علي الأوعية الدموية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الاستاذ الدكتور سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والاستاذ الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب .ورئيس شرفي للمؤتمر الاستاذ الدكتور فتحي مقلدي .ويترأس المؤتمر الدكتورة جميلة نصر استاذ ورئيس قسم القلب بجامعة القناة ومقرر المؤتمر الدكتور علي يوسف استاذ مساعد أمراض القلب بجامعة القناة.