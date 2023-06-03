لبنان يحتل المركز الأول عالميًا في الإنفاق على السيجار (ِشاهد)

تشهد العديد من الدول حول العالم مشكلة كبيرة في تدخين السجائر، حيث يعاني الكثير من الأفراد من مشاكل صحية واقتصادية نتيجة لهذه العادة الضارة، وفي هذا السياق أعلنت دراسة حديثة أن لبنان احتل المركز الأول عالميًا في الانفاق على السجائر، مما يشير إلى خطورة الوضع الصحي والاقتصادي في البلد.

اللبنانيين ينفقون ما يقرب من 2.6 مليار دولار سنويًا على شراء السجائر

وتشير الدراسة التي أجريت على مدى عدة سنوات إلى أن اللبنانيين ينفقون ما يقرب من 2.6 مليار دولار سنويًا على شراء السجائر، وهو ما يمثل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، مما يعتبر رقمًا هائلاً بالنسبة لدولة صغيرة مثل لبنان.

وتعتمد الحكومة اللبنانية بشكل كبير على الضرائب المفروضة على السجائر كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث تمثل هذه الضرائب نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، ومع ذلك فإن هذا الاعتماد على الضرائب المفروضة على السجائر يؤدي إلى زيادة أسعارها، مما يجعلها غير ميسورة للكثير من اللبنانيين.

وتشير الدراسات إلى أن تدخين السجائر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالإضافة إلى ذلك فإن تعاطي السجائر يؤثر بشكل كبيرعلى الاقتصاد الشخصي للأفراد ويؤدي إلى زيادة النفقات الشهرية.

وتحتاج الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من تدخين السجائر والحد من الانفاق الكبير عليها، ومن الممكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة الضرائب على السجائر وتوجيه الدعم للأفراد الذين يرغبون في الإقلاع عن هذه العادة الضارة، كما يمكن توجيه الدعم لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد لتحقيق تحسين في جودة حياتهم وتقليل الانفاق على السجائر.

تعزيز الحملات التوعوية والتثقيفية حول مخاطر تدخين السجائر

ويمكن أيضًا تعزيز الحملات التوعوية والتثقيفية حول مخاطر تدخين السجائر والتأثيرات السلبية لها على الصحة، وتشجيع الأفراد على البحث عن بدائل أخرى صحية وغير ضارة لهذه العادة.

وبشكل عام، فإن تحقيق التقدم في مجال الصحة العامة والاقتصاد يتطلب تعاوناً بين الحكومة والمجتمع، ويجب أن يكون هناك الإرادة القوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تعاطي السجائر وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

وعلى الرغم من أن الوضع في لبنان يبدو صعبًا في الوقت الحالي، إلا أن الإجراءات الحاسمة والإصلاحات المناسبة قد تساعد على معالجة هذه المشكلة وتحقيق تحسين في الوضع الصحي والاقتصادي للبلد.