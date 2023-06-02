الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الكروت البنكية.. أحدث طرق شراء تذاكر لدخول المواقع الأثرية

الأهرامات
الأهرامات

وضعت الدولة نظاما جديدا لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية، باستخدام الكروت البنكية بكل أنواعها، وهو نظام سيتم تطبيقه قريبًا في المواقع الأثرية والمتاحف ووقف السداد النقدي بالكامل.

وفي السطور التالية نوضح أبرز المناطق التي تطبق نظام الدفع الجديد:

منطقة أهرامات الجيزة.

قلعة صلاح الدين الأيوبي بصلاح سالم.

المسلة الناقصة.

معابد كل من إدفو.

كوم أمبو.

فيلة.

أبو سمبل بأسوان.

المتحف المصري بالتحرير.

متحف النوبة.

 

ويستثني رحلات المدراس المصرية حيث يتم السداد نقدًا فقط بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة إلكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضاً.

 

طرق شراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية:

 

بالنسبة لشركات السياحة والزائرين الأفراد الأجانب:

يتم شراء تذاكر لشركة السياحة للزيارة المجمعة لعملائها الراغبين في دخول هذه المواقع والمتاحف من مركز التذاكر المجمعة بالوزارة، ويكون سداد قيمة هذه التذاكر عن طريق التحويلات البنكية من حساب الشركة في البنك، أو باستخدام كروت بنكية في المرك.

ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لهذه التذاكر ولا يجوز أيضاً وضع قيمة التذاكر نقدياً في حساب المجلس الأعلى للآثار بالبنك، ولكن لابد من تحويلها عن طريق البنك.

 

قيام شركة السياحة باستصدار كارت مدفوعات نقدية من أحد البنوك المصرية التي تقدم كروت مدفوعات للشركات، ويتم تسليمة للمرشد او المندوب لشراء التذاكر في الموقع.

 

أن يقوم الزائر الأجنبي نفسه بشراء تذاكر الدخول عند وصوله المنطقة الأثرية أو المتحف باستخدام الكارت البنكي الخاص به، ولن يكون متاحاً شراء تذاكر للأجانب إلا عن طريق الكروت البنكية. 

 

أن تقوم الشركة بشراء التذاكر إلكترونياً من موقع الوزارة egymonuments.com. 

 

بالنسبة للزائرين الأفراد المصريين

 

أن يتم شراء التذاكر إلكترونياً من خلال الموقع egymonuments.com.

 

شراء تذاكر الزيارة من منفذ بيع التذاكر بالموقع الأثري أو المتحف باستخدام الكارت البنكي أو كارت ميزة المسبق الدفع والذي تصدره البنوك المصرية.

 

يستمر إتاحة شراء تذاكر الزيارة للزائرين المصريين سواء البالغين أو الطلبة بالكارت البنكي أو نقداً في بعض المواقع المحدودة وبشكل مؤقت. 

 

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