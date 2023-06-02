انتصار السيسي ترحب بسيدة أمريكا الأولى.. ضيفة عزيزة على مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، لچِل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة التي تقوم بزيارة لمصر لمدة يومين.

ورحبت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جيل بايدن خلال زيارتها لمصر، والتي تستمر لمدة يومين.

وكتبت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر".

السيدة انتصار السيسي و جيل بايدن

وتابعت قرينة الرئيس السيسي، :"وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر"، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

السيدة انتصار السيسي و جيل بايدن

وصلت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مصر اليوم الجمعة، في زيارة تستمر لمدة يومين ضمن جولة خارجية تشمل 4 دول.

السيدة انتصار السيسي و جيل بايدن

غردت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر فور وصولها القاهرة، موجهة الشكر لقرينة الرئيس: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا" ونشرت صورة للقاء.

وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة.

ورحبت السيدة انتصار السيسي بزيارة جيل بايدن، مؤكدة أنها ضيفة عزيزة على مصر.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي أمس الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.