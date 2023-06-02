انقطاع المياه عن بعض مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج).

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة 2-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 3-6-2023.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمدينة الخصوص.

تناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

يذكر أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد حضر احتفالية لتطوير قرية الجبل مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم، ورفع الوعي المائي وتنمية المجتمع بخدمات مياه الشرب، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والاتحاد النوعى للأندية الروتارية بمصر، وجمعية الأورمان.

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، وتوفير حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل، وذلك ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب.

أوضح أنه بموجب التعاون مع أندية الروتارى وجمعية الأورمان، تم توصيل مياه الشرب لـ٣٠٠ أسرة بقرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

كما قدَّمتْ الشركة القابضة، أنشطة توعوية شملت عرضًا لمسرح العرائس بمشاركة أطفال القرية الذين أبدوا سعادتهم من خلال تفاعلهم مع الأنشطة، والتفاعل مع أغنية أبطال المياه، التى تحمل رسائل التوعية والترشيد، كما تم تركيب قطع موفرة فى المنازل التى تم تطويرها للحفاظ على المياه.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أهمية الدور المجتمعى للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن اختيار الحالات يكون وفق ضوابط محددة لضمان التأكد التام من أحقية المستفيدين من الدعم الذى تقدمة الشركة من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.