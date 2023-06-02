وكيل أوقاف كفرالشيخ يفتتح مسجدين بالجهود الذاتية

شهد وكيل أوقاف كفرالشيخ الدكتور عطا بسيوني، ومدير عام الدعوة الدكتور عبدالقادر سليم، افتتاح مسجد عبده بعزبة عبده التابعة لقرية الورق، ومسجد التقوى بقرية عقلة القبلية بسيدي سالم، بالجهود الذاتية.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أيمن خلف الله، والشيخ محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من التنفيذيين وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وحضور كثيف من المصلين من رواد المسجدين.

وألقى وكيل أوقاف كفرالشيخ فضيلة الشيخ عطا بسيوني خطبة الجمعة بعنوان احترام الكبير.

وقال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ عطا بسيوني، إنه تم افتتاح مسجدين جديدين في إطارافتتاحات المساجد بالمحافظة ، والتي تأتى في إطار الإحلال والتجديد لجميع المساجد.