لميس الحديدي تتألق بالتل الأحمر المزين بالألماس في عقد قران الأمير حسين (صور)

شاركت الإعلامية لميس الحديدي متابعيها بمجموعة من صورها قبل حضورها حفل عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين ورجوة آل سيف، الذي أقيم في عاصمة عمان حرصًا على مشاركتها في المناسبة السعيدة التي جعلت من الأردن محطَ أنظار العالم.

وتألقت لميس الحديدي بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من التل الناعم باللون الأحمر الداكن، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بالزمرد.

أما من الناحية الجمالية، صففت خصلات شعرها بأسلوب ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " شرفنا بحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله الثاني و رجوة آل سيف، الف مبروك لجلاله الملك عبد الله الثاني و للغاليه على قلوبنا الملكه رانيا العبدالله ".

واضافت: " كان زفافا مليئا بالفرح ليس فقط بين المدعوين اللذين جاءوا بمحبه من كل انحاء العالم، و لكن بين كل اطياف الشعب الاردني من كل بقاع الاردن. هو فرح الاردنيين في مضارب بني هاشم. شكرا لجلاله الملك و الملكه علي كل الكلمات الرقيقه التي اسعدتمونا بها و شكرا لكل اهل الاردن علي علي الحب و الفرح الذي دخل قلوبنا جميعا . (صور الفندق ماقبل الحفل)".

لميس علي محمد علي الحديدي (وُلدت في 8 نوفمبر 1969) هي مُذيعة وإعلامية مصرية، تعمل حاليًا في قناة العربية، وكانت قد عملت في قناة سي بي سي.

السيرة

تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتقدم حالياً برنامج القاهرة الآن على قناة العربية السعودية.

لها أكثر من عشرين عامًا بالعمل في مجال الصحافة، تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحاصلة على الماجستير في الصحافة عام 1991. تعمل بقناة سي بي سي المصنفة الثانية من بين أكبر أربع قنوات فضائية في الإعلام المصري. وعملت من قبل لقنوات الجزيرة القطرية والعربية.

تم التصويت عليها كأفضل إعلامية في استفتاءات جريدة الأهرام والمصري اليوم في برامجها عام 2010 وحققت برامجها حينئذٍ أكبر نسبة من الإعلانات التجارية.

منذ عام 2005 حتى الآن قدمت عدة برامج إعلامية على الفضائيات المصرية، منها (من قلب مصر) الذي كان يقدم ثلاثة أيام في الأسبوع. اختفت أيام الثورة المصرية عام 2011 وعادت مرة آخرى لتغطي أحداث ما بعد تنحي الرئيس المصري السابق (حسني مبارك). أيضًا في الفترة من عام 2005 حتى 2009 كان لها برنامج أسبوعي باسم (إتكلم) حاز على نسب مشاهدة عالية إبان عرضه في شهر رمضان. وهي أيضًا رئيسة التحرير التنفيذية لجريدة العالم اليوم المهتمة بعالم الأعمال. بدأت مشوارها الإعلامي بقناة NBC الأمريكية عام 1987، ثم عملت كمراسلة لقناة نيويورك تايمز كمراسلة لمدة ثلاث سنوات.

في عام 1991 شاركت في تأسيس أول صحيفة مهتمة بعالم الأعمال في مصر وهي (العالم اليوم). وهي الآن رئيسة التحرير للنسخة الأسبوعية منذ عام 2005.

عملت في قناة إم بي سي 1 في الفترة من 1994 حتى 1999 كمراسلتها بين القاهرة ودبي، ثم انتقلت بين قناة الجزيرة من 1999 حتى عام 2003. من 2003 حتى عام 2005 انتقلت لقناة سي إن بي سي عربية ومن عام 2005 حتى عام 2009 عملت في قناة العربية كمراسلتها الأساسية لعالم الأعمال. استضافت خلال مشوارها عدة شخصيات عربية وعالمية هامة يذكر منها: (هيلاري كلينتون) في مقابلتها الأولى في مصر، (توني بلير) رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، (خافيير سولانا)، الرئيس الفلسطيني (محمود عباس أبو مازن )، (خالد مشعل) القيادي البارز بحركة (حماس)، الجراح المصري العالمي الدكتور (مجدي يعقوب). سافرت عام 2008 إلى غزة عقب الاعتداء الإسرائيلي. اختيرت عام 2005 كأول صحافية عربية ضمن (القياديين العرب الشباب) في منتدى (ديفوس) الاقتصادي العالمي. قدمت أيضًا برنامج (هنا العاصمة) وكتبت عمودًا أسبوعيًا في صحيفتي (المصري اليوم) و(العالم اليوم).

الحياة الشخصية

متزوجة من الإعلامي عمرو أديب، ولها منه ابن اسمه «نور الدين».

وأكدت لميس أنها ابنة أستاذ جامعي وهو علي