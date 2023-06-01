مصر تبحث مع "لاهاي للحكم المحلى" سبل وآليات تطوير الإدارة المحلية

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع سيسيل مويس، مديرة ومؤسسة أكاديمية لاهاي للحكم المحلى والتدريب، وشاهندة النجار، مسؤولة تنفيذ البرامج التدريبية، وعدد من مسئولي الأكاديمية، وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية، وحضر اللقاء السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر لدى هولندا، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية:

وشهد الاجتماع استعراض أهم أنشطة الأكاديمية، ومجالات التعاون المشتركة في مصر، وفرص التعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل تركيز الأكاديمية على تطوير قدرات مؤسسات الإدارة العامة والحوكمة المحلية.

وزير التنمية المحلية ومسئولي أكاديمية لاهاي

وأعرب اللواء هشام آمنة عن امتنانه لعقد هذا اللقاء، إذ تعد أكاديمية لاهاي والتي تعد من الأكاديميات الرائدة في تعزيز الحوكمة المحلية الشاملة والتشاركية، وتعتبرها الحكومة المصرية شريكًا أساسيًا في تعزيز الإشراك الفعال للمجتمعات المحلية، من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين على المستوى المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تضع الحكومة المصرية الاستثمار في البشر في قلب عملية التنمية، وذلك إيمانًا بأن استدامة جميع الجهود التنموية الرامية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين - سواء من خلال دعم تنفيذ سياسات اللامركزية والحوكمة المحلية خصوصًا في ضوء ضخ الحكومة المصرية استثمارات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته- مرهونة بوجود عناصر بشرية كفؤة وفعالة قادرة على القيام بدروها في إدارة عملية التنمية وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن رؤية الوزارة نحو بناء إدارة محلية فعالة وقوية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين تنطلق من ركيزة أساسية وهى أن "الإنسان محور التنمية"، كما تلعب الوزارة دورًا فعالًا ورائدًا في رفع كفاءة المحليات وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتطوير منظومة القيادات عن طريق مركز تدريب سقارة (ذراع الوزارة للتدريب وبناء القدرات)، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وتستهدف خطط التدريب المتكاملة ما يزيد على 7000 من القيادات والعاملين على مستويات الإدارة المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية إن مركز سقارة يعمل على توفير إطار مؤسسي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية بهدف رفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية وبما يحقق أهداف خطط وبرامج التنمية المحلية وتدعيم وتنمية الوعي بمتطلبات التنمية المحلية على المستويات كافة، وجار العمل على إطلاق منصة إلكترونية للتدريب عن بعد.

وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وأكاديمية لاهاي من خلال تبادل الزيارات والخبرات حول أفضل الممارسات الدولية في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.

وأكد "آمنة" الاستعداد لتعزيز التعاون المشترك بين مركز تدريب التنمية المحلية وأكاديمية لاهاي في تصميم برامج تدريبية متخصصة ومفصلة لجميع مستويات الإدارة المحلية لدعم تنفيذ رؤية وزارة التنمية المحلية الطموحة لتطوير الإدارة المحلية، لا سيما في مجالات عمل الوزارة التي تستهدف تمكين المستوى المحلي من تحسين عملية تقديم الخدمات وتعبئة وتنمية موارده المحلية وعلى رأسها دعم اللامركزية والحوكمة المحلية وتعزيز استجابة الإدارة المحلية، فضلًا عن دعم وزارة التنمية المحلية في رؤيتها الطموحة نحو تمكين المحافظات من عملية تحديد الفجوات ووضع خطط تنمية القدرات واحتياجات الدعم الفني، وعلى نحو يضمن أداء الوظائف وتقديم الخدمات العامة بشكل كفء وفعال.

وأعربت مديرة أكاديمية لاهاي عن تطلعها إلى دعم الحكومة المصرية في خطتها الطموحة نحو تمكين الإدارة المحلية باعتبارها الأقرب والأقدر على تلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن ضرورة تفعيل التعاون المشترك لتنمية وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية ليصبح مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل كوادر الإدارة المحلية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات التخطيط الحضري، الحوكمة المحلية، إدارة المياه، وريادة الأعمال خصوصًا بعد حصول مركز سقارة علي شهادة جودة الأيزو في فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن أكاديمية لاهاي للحكم المحلي تأسست من قبل وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية) بدعم من بلدية لاهاي في عام 2006 وحصلت على المرتبة الثانية باعتبارها المؤسسة الأكثر ابتكارًا من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، بالتعاون مع البلديات ومنظمات المواطنين في مختلف البلدان، وهى متخصصة في تنمية القدرات من خلال برامج التدريب والتعليم التى تسعى إلى تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين آليات الحوكمة واللامركزية في المجتمعات النامية.