قافلة "البحوث الإسلامية" والأوقاف الدعوية فى شمال وجنوب سيناء والأقصر غدًا

يوجّه الأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة غدًا فى عدد من المساجد في محافظات شمال وجنوب سيناء والأقصر.

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة، حيث تستهدف القافلة التواجد في ٣ محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف.

وأضاف د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، إنه من المقرر أن تركز القافلة المشتركة على الحديث عن أهمية احترام الكبير والحاجة إلى تقديره، وبيان أثر ذلك في بناء المجتمع المصري والحفاظ على أخلاقه ومواجهة بعض السلوكيات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع.

يذكر أن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد استقبل بمكتبه اليوم شيخ مبروك يونس نائب مفتي تايلاند ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتايلاند، والسيد بوتابورن إيوتوكسان سفير مملكة تايلاند، وشيخ نئ ميت لؤمأ رئيس اتحاد المدارس الإسلامية بتايلاند، والوفد المرافق؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة.



وأكد الأمين العام أن اللقاء يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.



وتناول اللقاء الحديث عن معادلات شهادات المدارس الإسلامية للالتحاق بجامعة الأزهر، والتأكيد على ضرورة توافر الشروط المطلوبة في تلك المدارس، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد مبعوثي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة سواء التعليمية أم الدعوية، بالإضافة إلى تدريب الأئمة والدعاة من خلال أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.



أكد أعضاء الوفد على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه الجميع.