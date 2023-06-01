قرار عاجل من السعودية وأمريكا حول مُحادثات جدة بشأن السودان

أكدت "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، أنهما قلقان إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قِبل كُل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية السعودية، قولها إن "الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتُعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية".

وأضافت: "وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعليًا بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن المسيران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع".

وتابعت: "وتحقيقًا لهذه الغاية، نحث كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني".

تعليق مشاركة الجيش السوداني في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة:

وكان المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركة الجيش في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وردًا على بيان الجيش، أعلنت قوات الدعم السريع "دعمها لمبادرة السعودية والولايات المتحدة دون قيد أو شرط".

يُشار إلى أنه تم حتى الآن الإعلان عن 7 اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعًا.

اشتباكات السودان

وقد ذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وقيودًا على التأشيرات "بحق الأطراف الذين يُمارسون العُنف" في السودان.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان إن "أعمال العُنف في هذا البلد تُشكل مأساة ينبغي أن تتوقف"، من دون أن يُدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هُدنة رعتها الولايات المتحدة.

وأوضح أن "طرفي النزاع" مسؤولان عن هذا الوضع.

وتوصل طرفا النزاع في السودان، إلى اتفاق هدنة في مدينة جدة السعودية، برعاية أمريكية سعودية، في 20 مايو لمُدة 7 أيام وتم تجديدها، لكن طرفي النزاع خرقًا الهدنة مرارًا.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ما زالت مُستعدة للقيام بوساطة بين طرفي النزاع في السودان شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهُدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من مُحادثات جدة.