فعاليات ملتقى توظيف الشباب "برنامج فرصة" بالصالة المغطاة بالزقازيق

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ، لإفتتاح فعاليات ملتقى توظيف الشباب "برنامج فرصة" والذى تنظمه وزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بمشاركة 20 شركة ومنشآة بالقطاع الخاص لتوفير 2000 فرصة عمل للشباب والفتيات من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل.

جاء ذلك بحضور هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج لدى القاهرة، والوفد المرافق لها وأريلد أوكسنفاد رئيس إدارة التعاون الإنمائى، وإيثار سليمان مستشار تنمية بسفارة النرويج بالقاهرة، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ونشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب "فرصة"، ومريم خليل المنسق الوطنى لمشروع فرصة، ومحمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات، ونانسى أسعد رئيس الإدارة المركزية للتمكين الإقتصادى بوزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور محمد سامى مدير مكون التدريب من أجل التشغيل "فرصة"، ومدحت عبدالرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول "برنامح فرصة" وعبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد عبدالهادى وكيل وزارة القوى العاملة.

تفقدت نائبة المحافظ، والسفيرة عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى، وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية، لتساعدهم في بدأ حياة جديدة تحقق لهم حياة كريمة.

أكدت نائبة المحافظ، أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة، تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوى معيشته موجهة الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدى لظاهرة البطالة.

وأشادت السفيرة بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، في اطلاق مبادرة فرصة للتمكين الاقتصادي التي تهدف إلى مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة القادرين علي العمل لتحقيق حياه أفضل لهم.