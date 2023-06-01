طالب علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ يتوج بالمركز الثاني في الإنشاد الديني

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، فوز حسن احمد السنهوري الطالب بالفرقة الثالثة كلية العلاج الطبيعي ، بالمركز الثاني في مسابقة الإنشاد الديني بمهرجان إبداع ال11، والذي تضمن منافسات في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة إيهاب جاد.