4 دورات تدريبية جديدة ينفذها مركز التنمية المحلية يستفيد منها 112 متدربًا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية لعام 2022/2023 في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بإعداد كوادر قيادية وشبابية بالمحليات مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي، مما يساهم في رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصرى، من خلال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

دورة تنمية مهارات القيادات

وقال اللواء هشام آمنة، إن الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ40 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي (2022 - 2023) يشهد انطلاق 4 دورات تدريبية يستفيد من هذه الدورات 112 متدربًا من جميع المحافظات، وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية، ودورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، ودورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاجية المؤسسية، ودورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة.

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة

وزير التنمية المحلية

وشدد وزير التنمية المحلية، على حرص الوزارة على إلمام كافة القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التنمية المحلية بسقارة فهو أداه لإعداد القيادات المحلية ومحافظي مصر القادمين بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد والمميز خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم في التدريب في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هدف التدريب هو تمكين العاملين من أداء مهامهم بشكل أسرع وأكثر دقة، ورفع مستوى الوعى لدي المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية والتي يشرف على تنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتنسيق مع مشروع الاتحاد الأوروبى، يبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وتتناول الدور عدة موضوعات منها التعريف بمفهوم وأهمية المشاركة المجتمعية ورؤية الإصلاح الإداري وركائز الحكم الرشيد، وكيفية تفعيل المشاركة الشعبية في التنمية المحلية، وانعكاسات تطبيق اللامركزية في المشاركة المجتمعية، ومزايا مشاركة المواطنين وموارد وأشكال هذه المشاركة، كما تتضمن الدورة على عدة ورش عمل تركز علي التحديات والمعوقات التي تواجه مشاركة المواطنين في التنمية، ومنهجية المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الإقتصادية (مصر 2023)، وتختتم الدورة بعرض عدة تجارب محلية للمشاركة المجتمعية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن دورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، يستفيد منها 28 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، ويشرف علي تنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتنسيق مع وكالة GIZ الألمانية، وسيركز المحتوى التدريبي على التعريف بمفهوم العميل وخدمة العملاء والخدمة المميزة التي يمكن تقديمها للعملاء وأهداف خدمة العملاء، وما هي احتياجات العميل وأنواع العملاء، والتعرف ايضا علي صفات العميل المتحدي وكيفية التعامل مع العميل الحجي، وكيفية حل المشكلات في خدمة العملاء ومواجهة الصراع ومراحل حل المشكلات واستراتيجيات حل المشكلات، والحواجز والمعوقات التي تواجه حل هذه المشكلات ومؤشرات تقييم الأداء في خدمة المواطنين، وكيفية تجنب العميل المتحدي، والتعرف علي طرق الاتصال مع العملاء، بالإضافة إلى تطوير مهارات التفاوض ومنهجية الاعتذار.

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاجية المؤسسية، يستفيد منها 28 متدربًا من الكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب، وتركز الدورة على التعريف بمفهوم وأهمية السعادة الوظيفية وبيئة العمل الفعالة وبيئة العمل السامة، وخصائص بيئة العمل الصحية والخطوات المفيدة التي يمكن اتباعها لبناء علاقات عمل ناجحة، والتعريف بالآليات التي تتبعها المؤسسة في تحقيق السعادة الوظيفية، وأهمية ودور الموارد البشرية في تحقيق السعادة الوظيفية، وما هو العائد من تحقيق السعادة الوظيفية سواء بالنسبة للموظف أو المؤسسة أو المجتمع، بالإضافة الي التعريف بالعوامل المؤثرة في الولاء الوظيفي ودور عملية التدريب في دعم الولاء الوظيفي، ودور الفرد والمؤسسة في دعم الولاء الوظيفي لزيادة الإنتاجية المؤسسية، ودور المجتمع المدني والقوي الناعمة كمحفزات للولاء والائتمان الوظيفي، وتتضمن الدورة على عدة تطبيقات عملية علي أهمية السعادة الوظيفية ودورها في تطوير الأداء المؤسسي، ومواصفات بيئة العمل المؤثرة عليها ودور الموظف الفعال.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لممارسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من خريجي دورات قادة المستقبل بسقارة والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة علي التعريف بمفاهيم المرونة التنظيمية وكيف تبدو المؤسسة المرنة وكيف تحقق الاستفادة من تلك المرونة، وما قابلية التكيف الاستراتيجي والقدرة على التعامل مع الظروف المتغيرة بنجاح، وان القيادة خفيفة الحركة تسمح لها بإدارة المخاطر، بالإضافة إلى أن الحوكمة القوية تعتمد على ثقافة المؤسسة القائمة علي الثقة والشفافية والابتكار، وتتضمن الدورة أيضًا على تنفيذ عدة ورش عمل عن التطوير المؤسسي المرن والإدارة المحلية بين التحفيز والمرونة.

وفي نفس السياق ... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس 1/6/2023 بتخريج 112 متدربًا اجتازوا 4 دورات تدريبية هي: دورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة بنود الأعمال طبقًا للكود المصري، ودورة أسس التعامل مع وسائل الإعلام وفن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال وطرق التفاعل مع الجمهور، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال التخطيط للتنمية المستدامة (التخطيط المحلي المتكامل).