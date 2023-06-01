وزير الرياضة: ندعم الكيانات الشبابية ونسعى لتطوير برامج مشتركة معهم لتنمية المجتمع

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمشاركين في المعسكر السابع لمكون بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية أحد مكونات برنامج دورنا، الذي تنظمه جمعية تنمية وطن برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة ١٠٠ شاب وفتاه من مختلف المحافظات، وذلك بالمدينة الشبابية بالاسكندرية.

شهد اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة، النائبة دينا هلالي - عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن، خالد كمال إستشارى التدريب بمركز خدمات التنمية، والمهندس كريم المغازى المدير التنفيذى بالجمعية.

أوضح وزير الشباب أن البرنامج يهدف تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب وتأهيل عدد من الكوادر فى مختلف المجالات، مبيناً أن استدامة المشروع تؤكد أهميته ومدى تأثيره على الشباب، موضحاً دعمه الكامل للكيانات الشبابية والمؤسسات العاملة في مجال الشباب ، قائلاً :"نسعى لتطوير برامج مشتركة معهم لتنمية الشباب والمجتمع".

البرنامج يستهدف ١٠٠٠ مشارك

يذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف ١٠٠٠ مشارك من مختلف محافظات الجمهورية، لمدة ١٢ يوم تدريبي بشكل عملى على مهارات القيادة والدعوة وكسب التأييد وإدارة الحملات، كما يتم إستكمال مراحل التدريب عبر منصة مكانا الخاصة بالبرنامج، وعمل جلسات دعم وتوجيه " كوتشينج " للمشاركين.

المعسكر السابع لمكون بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية

المعسكر السابع لمكون بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية