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الخميس 01 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

السجن 9 سنوات للرئيس الأسبق فرناندو كولور في تهم فساد

فرناندو كولور
فرناندو كولور

حكمت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الأربعاء، على الرئيس الأسبق فرناندو كولور دي ميلو، بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر وذلك بعد إدانته بتهم فساد مالي وتبييض أموال في إطار فضيحة بتروبراس.

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وقالت المحكمة العليا في البرازيل إن فرناندو كولور، البالغ من العمر 73 عام قد تلقى حوالي 30 مليون ريال (6 ملايين دولار) على شكل رشاوى من شركة تابعة لشركة النفط الحكومية بتروبراس.

وكان ثمانية من قضاة المحكمة العشرة صوّتوا الخميس الماضي لصالح إدانة الرئيس الأسبق بالتهم الموجّهة إليه.

والأربعاء أصدرت المحكمة العليا العقوبة بحقّ المدان، علماً بأنّ مقرّر المحكمة القاضي إدسون فاشين كان قد أعلن في أعقاب حكم الإدانة أنّ العقوبة على التّهم التي أدين بها الرئيس الأسبق تصل إلى السجن لمدّة 33 سنة.

كولور أول رئيس برازيلي ينتخب ديموقراطيًا:

وكولور (73 عاماً) هو أول رئيس برازيلي ينتُخب ديموقراطياً بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.

والرئيس الأسبق متّهم بتلقّي رشى بقيمة 20 مليون ريال (حوالى 3,8 مليون يورو) بين العامين 2010 و2014 حين كان سناتوراً.

واعتبر القاضي فاشين أنّ كولور استخدم "نفوذه السياسي لتسهيل توقيع عقود".

وبحسب النيابة العامّة فقّد تلقّى كولور حوالي أربعين دفعة مقابل تسهيله بطريقة "غير نظامية" إبرام هذه العقود بين شركة إنشاءات وشركة تابعة لمجموعة النفط العامة بتروبراس.

ونفى وكلاء الدفاع عن الرئيس الأسبق كلّ التّهم الموجّهة إليه.

وفُتح التحقيق في هذه القضية في إطار فضيحة بتروبراس التي هزّت اعتباراً من 2014 الطبقة السياسية البرازيلية بأكملها.

 

 

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