الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

وفاة شاب صعقًا بالكهرباء فى المحلة

وفاة شاب صعقًا بالكهرباء
وفاة شاب صعقًا بالكهرباء

لقى شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله أعلى أحد أعمدة الإنارة بقرية صفط تراب مركز المحلة، وتم نقل جثته إلى المستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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وفاة شاب أسفل عجلات سيارة مسرعة في المقطم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغا لشرطة النجدة بوصول شاب لمستشفي المحلة العام جثة هامدة، وتبين بالفحص أن المتوفى كان يعمل على أحد أعمدة الإنارة بالقرية، فصعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال.

 وكان قد تمكن أهالي بقرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية من إنقاذ 3 أشخاص من أسرة واحدة بعدما سقطوا بسيارة أجرة في الترعة.

 وفوجيء الأهالي بسقوط السيارة في الترعة، وتجمع الأهالي ونزلوا للترعة لإنقاذ من بداخلها، وتمكنوا من إخراج 3 أشخاص من أسرة واحدة دون وقوع أي إصابات.

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