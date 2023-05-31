وفاة شاب صعقًا بالكهرباء فى المحلة

لقى شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله أعلى أحد أعمدة الإنارة بقرية صفط تراب مركز المحلة، وتم نقل جثته إلى المستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغا لشرطة النجدة بوصول شاب لمستشفي المحلة العام جثة هامدة، وتبين بالفحص أن المتوفى كان يعمل على أحد أعمدة الإنارة بالقرية، فصعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال.

وكان قد تمكن أهالي بقرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية من إنقاذ 3 أشخاص من أسرة واحدة بعدما سقطوا بسيارة أجرة في الترعة.

وفوجيء الأهالي بسقوط السيارة في الترعة، وتجمع الأهالي ونزلوا للترعة لإنقاذ من بداخلها، وتمكنوا من إخراج 3 أشخاص من أسرة واحدة دون وقوع أي إصابات.