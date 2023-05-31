الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

متحف الحضارة يستقبل مسئولين بارزين من الصين وماليزيا .. صور

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية الصينية للآثار في متحف الحضارة

استمراراً لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف السيد Li Qun رئيس الهيئة الوطنية الصينية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

txt

إلغاء حفل أصالة| أسباب الرفض وتدخُل صارم من المتحف القومي للحضارة المصرية

txt

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزير الصحة البرتغالي

وكان في استقبالهم د. ميسرة عبدالله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، الذي رحب بهم و اصطحبهم في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف،  وشرح لهم تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها، والذي يبرز إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

الوفد الصيني في المتحف القومي الحضارة

 

وأعرب نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني عن سعادته بزيارة المتحف واصفًا إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.

 

الوفد الصيني في المتحف القومي الحضارة

وفي سياق متصل، استقبل المتحف السيد  داتو سيري وان روزدي وان إسماعيل رئيس وزراء ولاية باهانج، ثالث أكبر الولايات الماليزية ، والوفد المرافق له، بحضور السفير  زماني إسماعيل السفير الماليزى لدى القاهرة.

الوفد الصيني في المتحف القومي الحضارة

 

مواد متعلقة

المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير العمل العماني وقائد الجيش الهندي

وزيرة الهجرة تشيد بدور متحف الحضارة في الارتقاء بالفنون

المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن.. صور

قرارات جديدة لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية
الجريدة الورقية