متحف الحضارة يستقبل مسئولين بارزين من الصين وماليزيا .. صور

استمراراً لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف السيد Li Qun رئيس الهيئة الوطنية الصينية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم د. ميسرة عبدالله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، الذي رحب بهم و اصطحبهم في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، وشرح لهم تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها، والذي يبرز إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

الوفد الصيني في المتحف القومي الحضارة

وأعرب نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني عن سعادته بزيارة المتحف واصفًا إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.

الوفد الصيني في المتحف القومي الحضارة

وفي سياق متصل، استقبل المتحف السيد داتو سيري وان روزدي وان إسماعيل رئيس وزراء ولاية باهانج، ثالث أكبر الولايات الماليزية ، والوفد المرافق له، بحضور السفير زماني إسماعيل السفير الماليزى لدى القاهرة.