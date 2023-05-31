IBM تطلق منصة Watsonx لتسريع اعتماد وتطبيق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة IBM عن منصتها الجديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات Watsonx للأعمال والتي صممت لتمكين المؤسسات من توسيع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي المتقدم وتسريعه باستخدام البيانات الموثوقة. تتضمن المنصة استوديو لتطوير الذكاء الاصطناعي، ومخزن بيانات، ومجموعة أدوات إدارة الحوكمة، مما يوفر للمؤسسات إمكانية الوصول إلى مجموعة تقنيات كاملة للتدريب والضبط وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي عبر كافة عملياتها بالسرعة المطلوبة وإدارة الحوكمة بالشكل المثالي.

يوفر Watsonx للأعمال إمكانية الوصول إلى النماذج الأساسية المدربة والمنسقة من قبل شركة IBM، والنماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى مخزن بيانات لجمع وإعادة تنظيم بيانات التدريب والضبط. وباستخدام هذه المنصة، سيتمكن عملاؤنا من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة الخاصة بهم أو ضبطها وتهيئتها وفقًا لبياناتهم الخاصة وتطبيقها على نطاق واسع في بيئة مفتوحة وأكثر موثوقية للمساهمة في الوصول إلى النجاح المطلوب لأعمالهم.

أكد أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة IBM: "مع تطوير النماذج الأساسية، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي للأعمال أكثر قوة من أي وقت مضى. حيث تجعل النماذج الأساسية عملية تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال أكثر قابلية للتطوير، وأكثر كفاءة.

أضاف: "لقد قمنا ببناء IBM Watsonx لملائمة وتلبية احتياجات المؤسسات، بحيث يصبح عملاءنا ليسوا مجرد مستخدمين فقط، بل أ مزودين بالذكاء الاصطناعي الذي يجعلهم أكثر تميزًا في إدارة أعمالهم. ومع IBM Watsonx، سيتمكن عملاؤنا من تدريب وتسخير وتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي المخصصة بسرعة أكبر وعبر كافة الجوانب المتعلقة بأعمالهم، كل ذلك مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في بياناتهم".

قالت مروة عباس المدير العام لشركة IBM مصر: "نحن فخورون بإطلاق Watsonx لتوسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي لعملائنا وشركائنا وتكييفها لتعزيز أعمالهم. من خلال حلولنا التقنية وخدماتنا الاستشارية، توفر IBM منصة موثوقة تتيح للشركات تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة وفعالية عالية، يؤكد إطلاق Watsonx التزامنا بتعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهدافنا وفقًا لرؤية مصر 2030".

تتضمن Watsonx ثلاث مجموعات من المنتجات: IBM Watsonx.ai، وهو استوديو مؤسسي لتدريب التعلم الآلي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد؛ IBM Watsonx.data، وهو مخزن بيانات تم تحسينه ليناسب أحجام عمل الذكاء الاصطناعي المبنية على مطور مفتوح المصدر (Open Lakehouse Technology)؛ ومجموعة أدوات إدارة الحوكمة IBM Watsonx، التي توفر إدارة حوكمة شاملة للذكاء الاصطناعي.