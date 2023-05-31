محرم وشركاه تتعاون مع فيكتوري لينك ضمن فعاليات Africa Health ExCon

أعلنت شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، عن تعاونها مع شركة فيكتوري لينك للحلول الرقمية لمساعدة شركات القطاع الخاص المشاركة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني Africa Health ExCon، على تحديد اجتماعاتهم مع المسئولين والهيئات الحكومية خلال المؤتمر الإقليمي الكبير، حيث تُعد محرم وشركاه شريك المؤتمر في تنظيم هذه الاجتماعات.

ومن خلال التعاون بين الشركتين، سيتم إرسال رسائل نصية للحضور يمكنهم من خلالها الدخول على تطبيق المؤتمر وطلب الاجتماعات المنشودة.

قال مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي: "نحن سعداء باختيارنا من قبل المؤتمر للقيام بالإشراف على الاجتماعات بين المشاركين الحكوميين من جهة، وبين شركات القطاع الخاص المشاركة في المؤتمر. كذلك نسعد بالتعاون مرة أخرى مع شركة فيكتوري لينك بعد التعاون الناجح خلال مؤتمر المناخ العام الماضي، والذي ساعد الحضور في طلب اجتماعاتهم مع المسئولين الحكوميين. و نحن على ثقة بأن تعاوننا خلال المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي الثاني Africa Health ExCon سيكون ناجحا.

أضافت إنجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك: "التعاون مع شركة محرم و شركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي يعد التعاون الثاني من نوعه، بعد ما رأيناه من نجاح أسفر عنه التعاون الأول في مؤتمر المناخ العام الماضي، وجاء ذلك النجاح في شكل خلق العديد من فرص الشراكات الناجحة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

شركة فيكتوري لينك تقوم بتقديم خدماتها على هيئة رسائل على الهاتف المحمول كحلقة وصل بين الجهتين إيماناً منها بمسؤوليتها المجتمعية.

تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 6- 9 يونيو بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمشاركة أكثر من 315 متحدثا دوليا من 70 دولة.

تشهد فعاليات المؤتمر المُقام تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.

تتضمن فعاليات المؤتمر جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة أفريقيا في تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات الطبية للنهوض بصحة المرأة في أفريقيا.