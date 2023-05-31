محافظ المنوفية: "مستمرون فى رصف أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية"

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أعمال توسعة وازدواج طريق محور صلاح خطاب "حضانة الفاروق " بطول 1 كم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال بربخة المسقى وفرد طبقة السن ورفع مطابق الصرف الصحي بطول الطريق بداية من قرية زوير وحتى البر الشرقي تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق وبالتعاون مع رئيس حى شرق بأعداد مقايسة عاجلة لرصف الطريق بالكامل وتسريع إجراءات إزاحة أعمدة الإنارة على جانبى الطريق ضمن خطة التطوير.

هذا وأوضحت رئيس حي شرق إلى أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من قطع الفرمة بشارعي نور الصالحين والجندي، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطوير بشوارع نجيب الزناتي والنصر ومسجد الحرمين ومحور ترعة المعهد الجديد بطول 800م.

من جانبه أكد محافظ المنوفية: أننا مستمرون في رصف وتطوير أكبر عددٍ من الشوارع والطرق الرئيسية بشتى أرجاء المحافظة والنهوض بمستوى البنية التحتية؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف لتسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة.