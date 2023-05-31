رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية الروسية

بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية

يشارك رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، في المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات باتحاد الجامعات العربية الروسية ، برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، والذي بدأت برامجه بمقر جامعة الشارقة في مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية اليوم 31 مايو الحالي، وتستمر لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.

ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من أكبر الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن جامعات عربية تنتمي إلى 21 دولة عربية.