انخفاض مؤشر البورصة الكويتية فى نهاية التعاملات

أنهت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط مؤشرها العام بواقع 43.20 نقطة ليصل الى مستوى 6796.79 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.63%.

البورصة الكويتية

وسجلت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية نحو 222.9 مليون سهم عبر 10429 صفقة نقدية بقيمة بلغت 88.6 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية بنحو 16.43 نقطة ليصل الى مستوى 5440.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.30% من خلال تداول نحو 71.8 مليون سهم عبر 14.17 صفقة نقدية بقيمة 14.17 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بواقع 65.6 نقطة ليبلغ مستوى 7494.65 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.87% من خلال تداول 151.15 مليون سهم عبر 7491 صفقة بقيمة 74.4 مليون دينار كويتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية بنحو 9.55 نقاط ليصل الى مستوى 5365.79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.18% من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 2248 صفقة نقدية بقيمة 13.2 مليون دينار كويتي.

بورصة قطر تغلق منخفضة

بورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بواقع 183.92 نقطة، أي بنسبة انخفاض بلغت 1.78 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 154.81 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 510 ملايين و122 ألفًا و138 سهمًا، بقيمة مليارين و6 ملايين و520 ألفًا و249.957 ريالًا نتيجة تنفيذ 25766 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4626.40 نقطة مرتفعًا بـ 7.7 نقاط وبنسبة 0.17 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4618.72 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و967 ألفًا و39 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 31.8 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين 250 ألفًا و942 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.65%، لتصل عند مستوى 2481.35 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2604 صفقات.