تاكو باللحم المفروم والطماطم في دقائق

تفضل الأمهات تحضير الأصناف التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تفيد صحة أفراد أسرتها، وتأتي اللحوم في المقدمة لتحضير وجبة شهية وذكية المذاق، فضلًا عن فوائدها العديدة التي نعرضها لكم في السطور التالية.

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن: حيث يحتوي اللحم البقري على كميات عالية من الفيتامينات والمعادن، ومن أهمّها: الزنك: إذ تعتبر اللحوم البقرية مصدرًا غنيًّا بالزنك الضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه. السيلنيوم: حيث تعتبر اللحوم الحمراء مصدراً غنياً بالسيلينيوم؛ وهو معدن ضروري لمجموعة مختلفة من وظائف الجسم. الحديد: حيث تعتبر جميع اللحوم الحمراء مصدرًا غنيًا بالحديد الهيمي الذي يتم امتصاصه بكفاءة عالية من قِبل الجسم، وعادة ما يوجد بكميات أكبر في اللحوم الحمراء مقارنةً مع الدجاج والسمك. النياسين: أو ما يُسمى بفيتامين ب3 الذي يدخل في العديد من وظائف الجسم، ويرتبط انخفاض تناوله بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. فيتامين ب 6: ويُعد هذا الفيتامين ضرورياً لتكون الدم. الفسفور: ويُعد عنصراً ضرورياً لنمو الجسم والحفاظ عليه. فيتامين ب 12: ويُعتبر عنصراً غذائياً أساسيّاً ضرورياً لتكوين الدم، كما يُعدّ مهماً لوظائف الدماغ والجهاز العصبي. مصدر غنيّ بالمركبات الحيوية: إذ تحتوي اللحوم الحمراء على عدد من المركبات الحيوية والنشطة التي يمكن أن تؤثر بشكلٍ إيجابي على الصحة عند استهلاكها بكميّات كافية، ومنها: الكرياتين: ويتوفر بشكل عالٍ في اللحوم، وهو بمثابة مصدر طاقة للعضلات، كما يوجد على شكل مكمّلات غذائية لكمال الأجسام، وقد يكون مفيداً لنمو العضلات والمحافظة عليها، حمض التورين: وهو حمض أميني مضاد للأكسدة يوجد في اللحوم، وينتجه جسم الإنسان؛ وذلك لأنّه عنصر مهم لوظائف القلب والعضلات، ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الحمض يعتبر مُكوّناً شائعاً في مشروبات الطاقة. الجلوتاثيون: وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في اللحوم، وقد يوُجد بكميات أعلى في لحوم البقر التي تتغذى على الأعشاب. حمض اللينوليك المقترن: وهو أحد الدهون المتحولة الموجودة في الحيوانات المجترة، وقد يكون له فوائد صحية مختلفة عند استهلاكها كجزء من النظام الغذائي الصحي.

إمكانية الحفاظ على الكتلة العضلية: حيث تعتبر جميع أنواع اللحوم الحمراء مصدراً ممتازاً للبروتين عالي الجودة؛ مما يعني أنَّها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء على المحافظة على العضلات، وتقليل خطر ضمور الكتلة العضلية مع تقدّم العمر. إمكانية تحسين الأداء أثناء ممارسة التمارين: حيث تحتوي اللحوم الحمراء على الكارنوزين (بالإنجليزية: Carnosine)؛ وهو حمض أميني موجود في السمك واللحوم.

ويرتبط ارتفاع مستوياته في العضلات مع انخفاض التعب، وتحسين الأداء أثناء ممارسة التمارين، إلا أنّ اتباع نظام غذائي نباتي صارم قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكارنوزين في العضلات مع مرور الوقت. إمكانية الوقاية من فقر الدم: إذ يعتبر نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعاً لفقر الدم، حيث يمكن أن يساعد تناول اللحوم الحمراء بشكلٍ منتظم على الوقاية من الإصابة بفقر الدم؛ وذلك لأنها تعتبر مصدرا غنيا بالحديد، كما تُحسن من امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في الأغذية النباتية.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير تاكو باللحم المفروم والطماطم بخطوات سهلة.

المقادير

- الخبز : 12 قطعة (خبز تاكو)

- لحم غنم : 250 غراماً (مفروم)

- خس : رأس (صغير / مفروم ناعم)

- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة ناعم)

- زيتون أسود : 10 حبات (مقطع)

- الفاصوليا الحمراء : ربع كوب

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات التاكو : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، ضعي زيت الزيتون ثم أضيفي اللحم المفروم، والملح، والبهارات، وقلبي جيدا، واتركي اللحم حتى ينضج.

ارفعي المقلاة عن النار، ثم أضيفي باقي المكونات وقلبيهم جيدا.

ضعي الخليط في خبز التاكو وقدميه ساخنا.