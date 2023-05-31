خطة النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات بإيرادات 9.2 مليار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2023 /2024.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

استعرض مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمام اللجنة البنود الرئيسية لمشروعي الخطة والموازنة، إذْ يستهدف الجهاز تحقيق إيرادات بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 /2024.

كما استعرض الجهاز أهم الإنجازات المالية خلال العام المالي 2021 /2022، تمثلت في:

أسفرت نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2021-2022 عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 7.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 31%عن المستهدف البالغ 65.6 مليار وبمعدل تطور 18%عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 35.7 مليارنتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 8.5 مليار بنسبة زيادة 38 %من المستهدف البالغ 2.4 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.4 مليار) بلغت حصة الخزانة العامة منه 5.3 مليار.

أسهم الجهاز في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة ب 2.5 مليار جنيه تمثلت في فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 5.38%عن المستهدف تحقيقه بالإضافة إلى ضرائب الدخل 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة.

أشار مسئولو الجهاز إلى أنه يستهدف إنفاق 2.55 مليار جنيه على مشروعات نشر وتحسين خدمات الاتصالات من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز.

أوضح الجهاز المستهدف تنفيذه من خطة العام المقبل 2023 /2024، وما تم إنجازه خلال العام الماضي 2022 /2023 كما يلي:

1.3 مليار جنيه لتغطية الطرق الاستراتيجية والمناطق النائية:

يستهدف الجهاز تغطية عدد 20 طريقًا استراتيجيًّا بأطوال 1700 كم، وعدد 11 منطقة نائية من خلال نشر عدد 123 محطة محمول بتكلفة إجمالية 770 مليون جنيه خلال العام المالي 2023 /2024

جدير بالذكر أن الجهاز أسند تنفيذ عدد 136 محطة محمول لتغطية عدد 13 طريقًا استراتيجيًّا بإجمالي أطوال 1270 كم، وعدد 9 مناطق نائية بتكلفة إجمالية 540 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023

2.5 مليار جنيه لمشروعات تغطية قرى المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

يستهدف الجهاز تكثيف التغطية بخدمات المحمول صوت وبيانات لخدمة قرى المرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة بتكلفة تقديرية 1.62 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024

وفي السياق ذاته، فقد قام الجهاز بإسناد تنفيذ عدد 593 محطة محمول لخدمة عدد 584 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بإجمالي تكلفة 880 مليون جنيه.

265 مليون جنيه لمشروعات خطوط الاتصالات الأرضية باستخدام الألياف البصرية (الفايبر):

يستهدف الجهاز تنفيذ حوالي 55 ألف خط تليفون أرضي جديد بتكلفة تقديرية 165 مليون جنيه خلال العام المالي 2023 /2024

قد قام الجهاز بإسناد تنفيذ عدد حوالي 35 ألف خط تليفون أرضي جديد بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام الماضي.

جدير بالذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سبق أن وافقت على مشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2023 /2024 في اجتماع سابق؛ إذْ استعرض الجهاز أمام اللجنة الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي.