محافظ القاهرة يثمن دور وزارة الشباب لتشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة

ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دور وزارة الشباب والرياضة وحرصها على إقامة العديد من الفاعليات الرياضية بصورة دورية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية تأكيداً على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع .

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا باليوم العالمي للدراجات .

وانطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجهًا إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورًا ببعض معالم العاصمة، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.

مشروع “ زود … دخلك”

وعلي هامش الماراثون، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتفقد دراجات مشروع “ زود … دخلك”، بالتعاون مع طلبات، والذي يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات من قبل الوزارة في جميع المراحل كطيارين مستقلين بنظام العمل الحر وذلك لزيادة دخلهم وتحسين مستواهم المعيشي ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين في إطار الدور المجتمعي الذي تلتزم به الشركة في مصر من أجل تحسين دخلهم و جودة حياتهم.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،قد أكد أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية علي أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، لافتاً الي أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وأوضح محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لعمل شركتى النظافة الجديدة في الأحياء التي تعمل بها بالإضافة إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالعاصمة بصورة يومية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة بما يحقق رضا المواطن، لافتًا أن هناك حملات مكثفة بصورة يومية تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع القمامة والمخلفات لاستعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، مضيفاً أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.