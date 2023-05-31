إغلاق فتحة دوران ميدان الرماية لمدة شهرين.. اعرف الطريق البديلة

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى (ميدان الرماية /طريق الفيوم) والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير ما يستلزم الغلق الكلى لفتحة دوران الكائنة بميدان الرماية "بداية طريق الفيوم".



وتم استحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من "150 متر" ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب فى العودة مرة أخرى لطريق الفيوم إتجاه مدينة ضابط الرماية ومدينة حدائق الأهرام.



على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (شهرين فقط) بدءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مايو2023 الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الأحد الموافق 30 يوليو2023.



ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

