13 مدرسة بكفر الشيخ تستقبل طلاب الثانوية لحضور المراجعات النهائية غدًا

لمدة 10 أيام ضمن «حياة كريمة»

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، تحديد 13 مدرسة، وفق مبادرة مؤسسة حياة كريمة في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة، والاهتمام بالطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بث مباشر للمراجعات للمواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمدة 10 أيام حسب الجدول الذي أعلنته مؤسسة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، بمتابعة وإشراف منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ الدكتور إسلام جبر.

ودعا المحافظ ، الطلاب في كل المدارس بالمحافظة، بسرعة التسجيل من خلال الدخول على الرابط، ليتسنى لهم حضور المراجعات المجانية، ليستفيد منها والتي يقدمها الخبراء في المواد الدراسية، والمتميزين الذين تم اختيارهم من قبل مؤسسة حياة كريمة، بالمدارس ال13 «أون لاين» خاصة أن تلك المراجعات ستكون في أوقات محددة على مستوى الجمهورية، ليستفيد منها الطلاب بكل المحافظات المصرية.، https://forms.gle/t3cmrcQ8s193WdNSA

ونشرت مؤسسة حياة كريمة لنك لتسجيل الطلاب اسماؤهم، لحضور المراجعات بالمدارس التي خصصتها مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ .

وتبدأ المراجعات ابتداء من الغد الأربعاء، الموافق 31 مايو الجاري، وتستمر حتى الجمعة، الموافق 9 يونيو المقبل.