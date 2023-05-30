مدرب اليونايتد يتحدث عن ماجواير ودي خيا

تحدث إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد عن مدافع الفريق هاري ماجواير بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية .

وقال هاج: إنه سعيد بوجود هاري ماجواير مع الفريق، لكنه أكد أن قلب الدفاع سيتخذ قراره بشأن مستقبله بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.

وتراجع مدافع منتخب إنجلترا في ترتيب اختيارات التشكيلة خلف ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف.

وحتى الظهير الأيسر لوك شو شارك كقلب دفاع في بعض المباريات، ما قلص مشاركات ماجواير ودخل التشكيلة الأساسية 8 مرات فقط بالدوري هذا الموسم.

وأصبح ماجواير أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (100.97 مليون دولار) في 2019، ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2025.

وحول مستقبل ماجواير، قال تن هاج: دعونا نقول إني سعيد بوجوده معنا، وعندما كنا نحتاجه نجح في أداء المطلوب، لكن الأمر يعلق بقراره هو أيضا.

وأكد المدرب الهولندي أن ماجواير يبذل قصارى جهده في المران ولعب دورًا مهمًا كقائد للفريق، لكنه يعتقد أن اللاعب قد لا يقبل الاستمرار على مقاعد البدلاء.

وأكد مدرب يونايتد أن ديفيد دي خيا سيستمر مع التشكيلة الموسم المقبل لكنه قال إن الحارس الإسباني، صاحب أكبر عدد مرات من الشباك النظيفة في الدوري الممتاز هذا الموسم، سيواجه منافسة على مركزه.

وأضاف: لن أقول إنه سيبقى الحارس رقم 1 لأن في فريق مثل مانشستر يونايتد يجب أن تكون هناك منافسة في كل المراكز.