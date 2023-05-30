إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالعاشر من رمضان

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم سيارة بيجو مع أخرى نقل، بالطريق الإقليمي بنطاق العاشر من رمضان.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو مع أخرة نقل، على الطريق الإقليمي نزلة الإسماعيلية أمام محطة المترو، بنطاق دائرة العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.