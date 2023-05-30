الدقهلية تتابع المراحل النهائية لتنفيذ مشروع "حياة كريمة" بمركز شربين

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاجتماع الدوري الاسبوعي لمتابعة المراحل النهائية لتنفيذ أعمال المرافق للمشروعات المنفذه ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين والذي نظمته المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظه وبحضور اللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين والسادة ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وممثلي دار الهندسه استشاري مجلس الوزراء لمبادرة حياة كريمة ، ورؤساء الشركات وقطاعات المرافق بالدقهلية..

حيث ناقش" مختار "خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في كافة القطاعات ووجه "مختار" بضرورة الاسراع في انهاء جميع أعمال المرافق والطرق الخارجية بكافة المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين نهاية 30 يونيه القادم، كما اكد "مختار"علي اهمية المتابعة اليومية لكافة الاعمال بجميع المشروعات المنفذة علي ان يتم الانتهاء من كافة الاعمال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، كما وجه "مختار"لاهمية المتابعة بشأن موقف الاستعدادات والتجهيزات لفرش المجمعات والمنشآت الخدمية بقري المبادرة استعدادا للتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين..

وفي ذات السياق ناقش "مختار" استعدادات الاجهزة التنفيذية للبدء في اعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة والتي من المتوقع لها البدء أوائل يوليو القادم حيث يتم البدء في اعمال التصميمات لمشروعات المياة والصرف الصحي في مراكز ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ) والتي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة..

وفي هذا الصدد اكد "مختار "ان مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة..

فهي ابعد من كونها مبادرة تهدفخ إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات،

ووجه "مختار" للتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات التي تواجه الانتهاء من اعمال التنفيذ المتبقيه بقري شربين تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية..

واكد "مختار"علي ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.