اختطاف مواطن سعودي في بيروت| فيديو

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية ، اختطاف مواطن سعودي، على طريق مطار بيروت بعد منتصف ليل السبت الماضي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية متأهبة، لمتابعة القضية بأدق تفاصيلها مع السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

وقال بسام مولوي، وزير الدخالية والبلديات في لبنان: " من واجبنا طالما الموضوع متعلق بمواطن سعودي ، أن نحيط السفير السعودي بتفاصيل الواقعة ونعمل معا لعودة المواطن بسلام ، ولما تهتم به السفارة السعودية، ومعالي السفير وليد بخاري شخصيا".

وقالت مصادر إن مواطن سعودي "المختطف" مقيم في لبنان ويعمل في الخطوط الجوية السعودية، ، موضحة أن مواطن سعودي خُطف فجرًا مع سيارته أثناء توجهه إلى منزله في عرمون بعد مراقبته.

وتابعت أن أسرة "مواطن سعودي"، تلقت اتصالا من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره، .

سفير المملكة بلبنان يثمن جهود الحكومة اللبنانية في قضية مقتل مواطن سعودي

ثمن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، جهود قوات الأمن الداخلي اللبناني، لكشف الحقائق، وتسليم الجناة في جريمة قتل المواطن السعودي الذي أزهقت روحه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وغرّد البخاري عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا:"أُثمِّن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بأفراده وقيادته كافة على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قُتل في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عبر بيان إعلامي إنه قرابة الساعة الـ20:30 بتاريخ 9/ 7/ 2022، وفي محلة الصفير قرب ملعب الراية، حصلت جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية) طعنًا بواسطة سكين.

وأوضح بيان المديرية أنه بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطاعات المختصة في سرية الضاحية بوحدة الدرك الإقليمي تبيَّن أن شقيقَي المقتول نفَّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية،

ثم فرَّا إلى جهة مجهولة، وهما من الجنسية السعودية: (ع. م) من مواليد عام 1976، و(ح. م) من مواليد عام 1990.

وواصلت القطاعات السرية في المديرية تكثيف تحرياتها؛ لتحديد مكان وجودهما، وبتاريخ ١٠/ ٧/ 2022 توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير. وعلى الفور تمت مداهمة مكان وجودهما من قِبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطاعات سرية الضاحية، وجرى توقيفهما، وضبط أداة الجريمة.

واعترف المتهمان بقتل شقيقهما لأسباب عائلية، وأُحيل الموقوفان والمضبوط إلى الجهة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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