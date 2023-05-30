إفريقيا الوسطى تطالب روسيا بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها

طالبت جمهورية إفريقيا الوسطي، من روسيا بإقامة قاعدة عسكرية روسية علي أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء أجرءه سفير جمهورية إفريقيا الوسطي لدي موسكو، ليون دودونو بوناغازا، في صحيفة إزفيستيا الروسية، ونال الطلب انتقاد من البعض المواطنين في الدولة.

إفريقيا الوسطي تطالب روسيا بإقامة قاعدة عسكرية في بلادها

قال سفير جمهورية إفريقيا الوسطي لدي موسكو، ليون دودونو بوناغازا، إننا نرغب في توطيد وتعزيز العلاقة مع روسيا في شتي المجالات العسكرية والاقتصادية وغيرها.

وأضاف دودونو، نحن الآن في حاجه إلي إقامة قاعدة عسكرية علي أراضينا، ، حيث يمكن أن يتواجد ما بين 5 و 10 آلاف جندي، وفي الوقت نفسه يمكن استخدامها في بلدان أخرى إذا لزم الأمر.

سفير جمهورية إفريقيا الوسطي لدي موسكو ليون دودونو بوناغازا

وأكد سفير جمهورية إفريقيا الوسطي لدي موسكو، علي دعم بلاده لمبادرة السلام الذي يتبنها ستة زعماء الافارقة من أجل انهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، منها مصر وجنوب إفريقيا واوغندا وزامبيا والسنغال والكونغو الديمقراطي.

أعرب السفير ليون، عن حماسه لتلك المبادرة السلام الإفريقية، قائلًا:"

أنها خطوة جيدة في مسارها الصحيح، لأننا نأمل حقا في نهاية الصراع"، مشددا على أنه "يجب على الأمريكيين وحلفائهم التوقف عن ضخ السلاح لأوكرانيا".

أكدت روسيا موقفها الداعم لسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية واستقرارها السياسي الداخلي.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت بين سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى موسكو، ليون دودونو، مع ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إذ ناقشا الوضع في جمهوريته عشية الانتخابات فيها.

وأشار بوجدانوف إلى أهمية الانتخابات في أفريقيا الوسطى "في سياق إعادة الوضع في الجمهورية إلى طبيعتها، وفقا لما أشارت إليه مرارا نصوص صدرت بهذا الخصوص عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها".

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان – أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - أن السفير أطلع بوجدانوف على "الوضع الأمني والسياسي في إفريقيا الوسطى، في ضوء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المخطط لإجرائها في 27 ديسمبر".

وأعلنت الأمم المتحدة - في وقت سابق - مقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام الأممية العاملة بجمهورية إفريقيا الوسطى، وإصابة إثنين آخرين، جراء اعتداء مسلحين مجهولين