اتحاد المستثمرات العرب يبحث التعاون الصناعى و السياحى مع الأردن

شارك وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي فى اجتماعات الدورة الـ 57 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بالأردن برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وافتتح أعماله السفير أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

وتضمن وفد الاتحاد كل من لؤي عبد الرحمن رئيس لجنه التنمية المستدامة. المهندس علي زين العابدبن رئيس لجنه الطاقة. دكتورجمال الكناني نائب رئيس لجنه الزراعة مهندس محمود العربي عضو لجنه التشيد و البناء. السعودي و سيد محمد عضو لجنة رجال الاعمال و مازن النقيب المدير التنفيذي باتحاد المستثمرات العرب هديل عبد الكريم عضو الاتحاد

و من ناحية اخرى بدأت دكتورة هدى يسي فى كلمتها خلال الاجتماعات بتقديم خالص التهانى والتبريكات للملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية و والملكة رانيا ملكة الأردن بمناسبة قرب عقد قِران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأكدت فى كلمتها، على أهمية الصناعات التكاملية فى كل دولة والتكامل الصناعى بين الدول العربية وأهمية تعاون القطاع الخاص كالاتحادات

حيث يتميز كل اتحاد بوجود أعضاء لديهم ميزة وتنافس فى صناعة أوتجارة معينة وعندما يتم تعاون كل الاتحادات فى هذا الاتجاه ودعم تلك المزايا التنافسية يخلق تكتلات داخلية تفيد فى التكتل الدولية .. ويسمى ذلك بعنقودية التكتلات والتبادل التجارى والاقتصادى بين الدول .

وأشارت دكتورة هدى يسي إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب له مما أدى إلى تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والذى أصدر مؤخرا عدد 22 قرار يتضمن كافة التيسيرات والتسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية للاستثمار في مصر والتمتع لتلك المزايا .

وأشارت إلى أن المستثمر فى مصر يجعله يستفيد من الاتفاقيات المصرية حيث يوجد فيها اتفاقيات افريقية مثل الكوميسا و جامعة الدول العربية واتفقيات رباعية مع كل من الأردن والإمارات والبحرين .

كما ألقت دكتورة هدى الضوء حول مزايا الاستثمار فى الأردن من خلال 51 اتفاقية دولية إلى جانب أن التصنيع فى الأردن أو التصنيع المشترك فيها يفتح أمام تلك الصناعات الدخول للاسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي .

واكدت فى ختام كلمتها على أهمية صياغة إستراتيجية متطورة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى دولنا العربية وتضافر الجهود لتعزيز الاستثمارات العربية البينية

مشيرة إلى أن تخطي الأزمات الاقتصادية من خلال التعاون العربي يفتح آفاق جديدة ومبتكرة للاستثمار والعمل على تحقيق التنمية الصناعية التى تمثل طريق الاستقرار الإقتصادي فى دولنا .

ومن ناحية أخرى عقدت دكتورة هدى يسى لقاءات مع عدد كبير من المسؤلين فى المملكة الأردنية الهاشمية ومنهم وزيرة الاستثمار خلود السقاف و رئيس هيئة تنشيط السياحة و عبدالرازق عربيات و رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وكانت اجتماعات مثمرة وتم بحث آليات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

اتحاد المستثمرات العرب