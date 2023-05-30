مناقشة رواية بنت العزيز فى ندوة الصحفيين بحضور رشوان توفيق.. صور

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة رواية "بنت العزيز" للكاتبة الصحفية والروائية الدكتورة هبة عبد العزيز نائب تحرير الأهرام.



أكد الفنان الكبير رشوان توفيق، أن تتويجه بجائزة الدولة التقديرية للفنون العام الماضى، ترك أثرا كبيرا في نفسه وينم عن اهتمام الدولةبتكريم المبدعين في حياتهم، كما انه يعبر عن الأثر الذى استطاع أن يتركه في وجدان الجماهير عبر مسيرته الفنية الطويلة



علاقة رشوان توفيق بابنته

وقال رشوان توفيق، إن الرواية التي يدور محورها حول فكرة "الأثر" الذي يتركه الأب في نفس ابنته تعكس علاقته بأبنائه، مشيرًا إلى أنابنته الإعلامية هبة رشوان تغير عليه منذ طفولتها أكثر من والدتها، لدرجة أنها غضبت منه وعمرها أربعة أعوم عندما شاهدته يحتضن البطلةفي أحد الأفلام.



وتابع رشوان توفيق:" ربيت أولادي على عدم التمييز بين مسلم ومسيحى أو أهلى وزمالك وأن التعصب يكون لمصر فقط فنجلي الراحلتوفيق بكى مرة وهو شاب صغير عندما خسر الأهلى بطولة كأس مصر من الاتحاد السكندرى فقلت له بتبكى عشان الأهلى خسر .. طيبهتعمل إيه لما أبوك يموت ليتعلم ألا يتعصب لشيء".



علاقة الفنان رشوان توفيق بزوجته



وأوضح رشوان توفيق أن هناك علاقة حب خالدة جمعته بزوجته حتى بعد رحيلها، موضحًا أنه يراها في كل تفاصيل محيطه الإجتماعيوالحيوي، لافتًا إلى أنه تزوجها وهو طالب في الجامعة ومرت عليهما ظروف اقتصادية صعبة، دون أن تشكو أو تتذمر بل تعاونه في عبورالأزمة.

وقالت الإعلامية هبة رشوان توفيق إن معظم الرجال لا يعيرون اهتمامًا بالخلفية الأبوية أو بالاحتياجات الحقيقية للمرأة، إلا أن الأمر مختلفبالنسبة لوالدها الفنان رشوان توفيق.

علاقة هبة رشوان توفيق بوالدها



وأوضحت هبة رشوان توفيق، أنها تأثرت بوالدها وارتبطت به، مستطردة:" لما كان بيتقدم لي عريس كنت ببحث فيه عن الرجل نتيجة تأثريبأبي، وكلما امر بأزمة ألجأ إليه فدائمًا ما يكون عنده الحل".

الأب والصديق والزوج

وحكت هبة رشوان توفيق، أن والدها بالنسبة لها هو الأب والصديق والزوج وكل شيء في الدنيا ولا تشعر بالغيرة على أي رجل إلا هو، ولذلكفإن الأثر الذى ورد في الرواية بين الأب وابنته يعبر عنها.

وقالت الكاتبة والروائية الدكتورة هبة عبد العزيز إنها ركزت خلال رواية "بنت العزيز" على الأثر الذى يتركه أي شخص فى نفس آخر، وهو مايمنحه لقب "العزيز"، موضحة أن العزيز هو عزيز على القلب والروح والأفكار، وعزيز على الحياة والأيام.

واستطردت عبدالعزيز :"عندما يترك الأب أثرًا كبيرًا فى قلب وعقل ابنته فإنه يترك بصمته عليها أيضًا، وعندما يخطفه الموت تظل تبحث عنهفى كل الأشخاص الذين تلتقيهم فى رحلة الحياة لكي تجده".



أحداث رواية بنت العزيز

وتدور أحداث رواية "بنت العزيز"حول ياسمين الفتاة الرقيقة التى ارتبطت بوالدها الذى منحها كل شئ وترك فى نفسها أثرًا كبيرًا، وعندماتوفي بشكل مفاجئ، وهى فى السادسة عشرة من عمرها، بقيت طوال حياتها تبحث عن شخصية هذا الأب الحنون العطوف الذى كانيحتويها دائما، فى كل من التقتهم من زوجها الذى اقترنت به وهى صغيرة، وأقاربها وأصدقائها وكل رفاق رحلة الحياة، ولكنها لا تجدالاحتواء الذى تبحث عنه خلال مسيرة الحياة، بعد أحداث درامية كثيرة مرت بها، مما زاد من شعورها بالعزلة والوحدة وسط الزحام.

وارتفع منسوب القلق من المجهول، بل تطور الأمر إلى أن أصيبت بـ "نوسوفوبيا" وهو خوف من المرض بشكل مرضي، ربما لأنها أصبحتفي نفس المرحلة العمرية التي مرض فيها والدها "عزيز" بلا مقدمات ثم رحل فجأة.. ولكنها استكملت رحلتها في البحث عن الحب العزيزالذي امتلأت به ولم تجده في كل من حولها.

بينما رأى الفنان محمود عامر أن العديد من الأسر تفتقد فكرة "الطبطبة" أو "الاحتواء" بين كل الأطراف، مشيرا إلى أن الرواية مكتوبة بلغةرومانسية افتقدناها، وتمنى أن تتحول إلى مسلسل تليفزيونى، موضحا أن أدوار الأب في الأعمال الدرامية تثير تعاطفا كبيرا لدى الجمهوروهوما ظهر عندما قام بدور عم شاهين امام النجم خالد الصاوى في مسلسل (اعمل إيه).

وأثار هذا النقاش حفيظة الكاتب الصحفي والروائي أشرف عبدالشافي الذي رأي أن الزوج مظلوم دائمًا؛ لأنه مقيد بنموذج معين تركه الأبدون أن يعلم الزوج أية ملامح عنه، وهو غير مطالب أن يمضي قدمًا على نفس الخطى الأبوية، وقال أن الرواية دراما جميلة مكتوبة بلغة سهلةوهى ميزة في الكتابة، وبناء الرواية غير عادى وهى موهبة مهمة، لكنها تطرح أسئلة أكثر مما تطرح إجابات.

f1a0e7fd-5fe5-4c9d-bafe-0cb475fe9121

9af9a284-ed10-49b1-b202-e4f0c6249b9f

7d513d8e-a7cf-4803-93e5-4b31ddbb9576

5ab217ab-4da4-4194-8073-936b7612839d

f67179df-d4e9-446f-9dba-3d48e85d26c4

2c72f553-f02e-43c9-933d-765f7c5c75c3

1e3851b7-b618-4dc4-b2b8-0d9ebf4004eb

16da7d8b-d869-4538-b018-e614007e8b7e

e1b9cea4-09bf-47c8-b49a-5939cdaeccc9

a34358db-e024-47b2-865f-2046af32b207

6e7cd966-17f3-4d67-a126-5cf9fc68fdbe

d6f12bf5-8c2d-4884-b0ce-1e0e693204b6

0f31dd1f-da3c-4a4f-ae64-a12b30455528