هبة عبدالعزيز: "ركزت خلال رواية "بنت العزيز" على الانطباعات لدى الآخرين"

قالت الكاتبة والروائية الدكتورة هبة عبدالعزيز إنها ركزت خلال رواية "بنت العزيز" على الأثر الذى يتركه أي شخص فى نفس آخر، وهو ما يمنحه لقب "العزيز"، موضحة أن العزيز هو عزيز على القلب والروح والأفكار، وعزيز على الحياة والأيام.

استطردت عبدالعزيز : "عندما يترك الأب أثرًا كبيرًا فى قلب وعقل ابنته فإنه يترك بصمته عليها أيضًا، وعندما يخطفه الموت تظل تبحث عنه فى كل الأشخاص الذين تلتقيهم فى رحلة الحياة لكي تجده".

أحداث رواية بنت العزيز:

تدور أحداث رواية "بنت العزيز"حول ياسمين الفتاة الرقيقة التى ارتبطت بوالدها الذى منحها كل شيء وترك فى نفسها أثرًا كبيرًا، وعندما توفي بشكل مفاجئ، وهى فى السادسة عشرة من عمرها، بقيت طوال حياتها تبحث عن شخصية هذا الأب الحنون العطوف الذى كان يحتويها دائمًا، فى كل من التقتهم من زوجها الذى اقترنت به وهى صغيرة، وأقاربها وأصدقائها وكل رفاق رحلة الحياة، ولكنها لا تجد الاحتواء الذى تبحث عنه خلال مسيرة الحياة، بعد أحداث درامية كثيرة مرت بها، مما زاد من شعورها بالعزلة والوحدة وسط الزحام.

ارتفع منسوب القلق من المجهول، بل تطور الأمر إلى أن أصيبت بـ "نوسوفوبيا" وهو خوف من المرض بشكل مرضي، ربما لأنها أصبحت في نفس المرحلة العمرية التي مرض فيها والدها "عزيز" بلا مقدمات ثم رحل فجأة.. ولكنها استكملت رحلتها في البحث عن الحب العزيزالذي امتلأت به ولم تجده في كل من حولها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين؛ لمناقشة رواية "بنت العزيز" للكاتبة الصحفية والروائية الدكتورة هبة عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام.