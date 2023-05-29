الثلاثاء 30 مايو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رشوان توفيق: "جائزة الدولة التقديرية تتويج لمسيرتي"

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

أكد الفنان الكبير رشوان توفيق، أن تتويجه بجائزة الدولة التقديرية للفنون العام الماضى، ترك أثرًا كبيرًا في نفسه وينمي عن اهتمام الدولة بتكريم المبدعين في حياتهم، كما أنه يعبر عن الأثر الذى استطاع أن يتركه في وجدان الجماهير عبر مسيرته الفنية الطويلة.

 

علاقة رشوان توفيق بابنته:

 

  قال رشوان توفيق: "إن الرواية التي يدور محورها حول فكرة "الأثر" الذي يتركه الأب في نفس ابنته تعكس علاقته بأبنائه"، مشيرًا إلى أن ابنته الإعلامية هبة رشوان تغير عليه منذ طفولتها أكثر من والدتها، لدرجة أنها غضبت منه وعمرها أربعة أعوم عندما شاهدته يحتضن البطلة في أحد الأفلام.

 

 تابع رشوان توفيق: "ربيت أولادي على عدم التمييز بين مسلم ومسيحى أو أهلى وزمالك وأن التعصب يكون لمصر فقط فنجلي  الراحل توفيق بكى مرة وهو شاب صغير عندما خسر الأهلى بطولة كأس مصر من الاتحاد السكندرى فقلت له بتبكى عشان الأهلى خسر .. طيب هتعمل إيه لما أبوك يموت ليتعلم ألا يتعصب لشيء".


علاقة الفنان رشوان توفيق بزوجته:

 

 أوضح رشوان توفيق أن هناك علاقة حب خالدة جمعته بزوجته حتى بعد رحيلها، موضحًا أنه يراها في كل تفاصيل محيطه الإجتماعي والحيوي، لافتًا إلى أنه تزوجها وهو طالب في الجامعة ومرت عليهما ظروف اقتصادية صعبة، دون أن تشكو أو تتذمر بل تعاونه في عبورالأزمة.

 

 جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين؛ لمناقشة رواية "بنت العزيز" للكاتبة الصحفية والروائية الدكتورة هبة عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام.

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الجريدة الورقية