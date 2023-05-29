خالد الجندي يحذر من مقولة النبي مات.. الرسول حي للأبد (فيديو)

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحذيرًا للقائلين بموت النبي، صلى الله عليه وسلم.

وقال إنه لا يجوز القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قائلًا إن محبين النبي بالنسبة لهم فهو يحيا للأبد، ويعتبرون ما يدعوه البعض بالموت بأنه انتقال.

لغة مختلفة

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين، : "عندما قال الصحابة النبي مات، فهي لغة تختلف عن لغتنا، هم أكثر أدبًا، وسياق اللغة عندهم غير عندنا، هيجى حد يقولك هو أنت هتتعلم الأدب أكثر من الصحابة، هقول له السياق اختلف فى كلام متقدرش تقوله الآن لكن العرب كانوا بيقوله عادى فى زمن الصحابة".

واستكمل: "لازم نراعى السياق فى دول فيها كلام لو قولته كأنك عملت مصيبة، لازم نحترم عرف البلد اللى إحنا فيه، ونحتفظ بسياق الكلام الموجود فى الزمن والمكان".