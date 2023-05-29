حضري شوربة الحمص بالكمون وقاومي تصلب الشرايين

يعد الحمص من البقوليات الغنية بالفوائد، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل الحديد، والزنك، والمغنيسيوم، وحمض الفوليك، والفوسفور، كما يدخل في العديد من الوصفات اللذيذة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده وطريقة عمل شوربة الحمص بالكمون والليمون اللذيذة.

شوربة الحمص

يقاوم ارتفاع مستوى السكر في الدم

يعمل الحمص على خفض مستوى الكولسترول والجلوكوز مما يقاوم ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما أن الحمص يحتوي على الكربوهيدرات المركبة التي تساعد في تنظيم امتصاص السكر في الدم، فيمنع من تطور مرض السكري والسيطرة عليه.

يقي من تصلب الشرايين

يمتلك الحمص مستويات عالية من الألياف التي تساعد على التخلص من الكوليسترول وإعادة التوازن بين مستوى الكوليسترول، مما يقي من تصلب الشرايين والنوبات القلبية، كما أنه يخفف من التهاب القلب لاحتوائه على الأوميغا 3.

فوائد الحمص للقولون والمعدة

إذ أن الألياف الغذائية الموجودة في الحمص تساعد في الوقاية من الإمساك والقضاء على التقلصات والانتفاخ مما يساعد على تحسين الهضم والتمثيل الغذائي والحفاظ على حركة الأمعاء.

فوائد الحمص للسرطان

يحتوي الحمص على الألياف وحمض الفوليك الذي يساعد على منع تشكل الخلايا السرطانية، كما أن محتواه من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C يحمي الخلايا من الشقوق الحرة.

طريقة عمل شوربة الحمص بالكرفس

المقادير

- الماء : حسب الحاجة

- حمص : ربع كيلو

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الكرفس : حزمة (أوراق / أو بقدونس)

- ملح : رشّة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (أو زيت نباتي)

- البصل : 1 حبة (مقطع أرباع)

طريقة التحضير

ضعي الحمص في مقدار من الماء، ونقعه لفترة من 4-8 ساعات.

في قدر على نار خفيفة، ضعي البصل المقطع، وحبتين طماطم مفرومة، والقليل من الكمون، والماء.

أضيفي الحمص، ويترك على نار خفيفة لمدة ساعة أو أكثر حتى يصبح طرياً.

اقلي الثوم في ملعقة زبدة أو زيت نباتي في قدر على النار.

أضيفي الكزبرة والبصل المفروم، وقلبي جيداً ثم بعدها أضيفي الحمص المسلوق.

تبلي الشوربة بالملح، والكمون، وعصير الليمون، والكرفس، ويترك المزيج حتى الغليان.

اسكبي الشوربة وقدميها ساخنة.