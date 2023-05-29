4 فوائد مذهلة للأرز البسمتي.. أبرزها مقاومة السرطان

يحتوي الأرز البسمتي على العديد من الفوائد المذهلة التي لم يعرفها الكثير، وهو ما يميزه عن الأرز العادي، كونه يحتوي على نسبة نشويات أقل، ويزيد 20% في الألياف عنه، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده وطريقة تحضيره بالكاري.

أرز بسمتي

الحفاظ على الجهاز الهضمى

يحتوي الأرز البسمتي البني على نسبة جيدة من الألياف والتي تسهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي.

خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن للألياف أن تتحكم فى مستويات الكوليسترول والأحماض الصفراوية بالإضافة إلى إخراجها من الجسم مع البراز، بحيث ينخفض ​​تركيز الدهون والكوليسترول في الدم وبالتالى ينخفض ​​أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية.

مقاومة سرطان القولون

يمكن للألياف أن تسرع مرور الطعام في الجهاز الهضمي وبالتالي تساعد على منع التعرض للمواد المسببة للسرطان في الجهاز الهضمى وتحافظ على صحة القولون.

علاج مرض السكرى

وفقًا لجمعية السكري الكندية، يحتوي الأرز البسمتي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من مؤشر الأرز الآخر، وبالتالي فهو أكثر ملاءمة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، حيث تنتج الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها ببطء مستويات الجلوكوز في الدم والتي تسهم في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

أرز بسمتي

طريقة عمل الأرز البسمتي بالكاري

المقادير

- أرز بسمتي : كوب

- الماء : 2 كوب

- الكركم : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : ملعقة صغيرة (بودرة)

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- القرنفل : 2 حبة

- القرفة : 2 عود

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

اغسلي الأرز جيداً ثم انقعيه بالماء الفاتر لحوالي 20 دقيقة.

ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي بودرة مرق الدجاج، والقرنفل، والقرفة، والملح، والكاري، والبهارات المشكلة، والكركم، وعيدان القرفة.

أضيفي الأرز بعد تصفيته من الماء جيداً، وقلبيه مع باقي المكونات.

صُبي الماء فوق الأرز البسمتي، واتركيه على نار عالية حتى الغليان، ثم خففي النار إلى المتوسطة، واتركيه لحوالي 15 دقيقة حتى ينضج.

اسكبي الأرز البسمتي في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.