بيريرا يفتح تحقيقًا بسبب أخطاء حكم مباراة إنبي وفيوتشر

فتح بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر بعد اصرار الحكم على احتساب هدف رغم لمس الكرة بقدمه وتغيير اتجاهها لصالح لاعب فيوتشر.

وقال اللاعب السابق أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":بيريرا يفتح تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر بالأمس".

وأكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن نادر قمر الدولة حكم مباراة إنبي وفيوتشر، كان تمركزه خاطئا في هدف فيوتشر خلال اللقاء.

وتابع محمد عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار: كان لا بد من العودة بالكرة وعمل إسقاط، وهذا ما شرحه له تقنية الفيديو.

وأكمل عبدالفتاح: “مندهش من قرار الحكم وإصراره على احتساب الهدف، ويجب على لجنة الحكام إصدار ما حدث في حديث تقنية الفيديو والحكم بالمباراة.

وقال: الخطأ في المباراة هو خطأ في قوانين كرة القدم، وحال شكوى إنبي قد يتم إعادة المباراة.